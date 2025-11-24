  1. Clients Privés
Premier League Old Trafford abasourdi : Everton s’impose à 10 contre 11

ATS

24.11.2025 - 23:19

Everton a joué un bien mauvais coup à Manchester United lors du dernier match de la 12e journée de Premier League. Réduits à 10, les visiteurs se sont imposé 1-0 à Old Trafford.

Keystone-SDA

24.11.2025, 23:19

L'expulsion de Gueye pour une altercation avec son propre coéquipier Keane à la 13e laissait présager le pire pour Everton. Pourtant, Dewsbury-Hall a trouvé la faille d'une frappe puissante à la 29e.

Malgré la possession de balle, les hommes de Ruben Amorim ne sont pas parvenus à tromper le portier d'Everton Pickford et à recoller au score. Il s'agit du 3e rencontre d'affilée des Red Devils sans victoire, après les matches nuls face à Nothigham Forest et Tottenham.

Au classement, cette victoire permet à Everton de remonter à 18 points, le même total provisoire que les Mancuniens ainsi que de Liverpool et de Tottenham après 12 journées. Avec ses 23 points, l'actuel deuxième, Chelsea, n'est qu'à cinq points de la douzième place des Reds.

