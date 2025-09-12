  1. Clients Privés
Premier League Cible des critiques, André Onana quitte Manchester United

ATS

12.9.2025 - 12:12

Le gardien de Manchester United André Onana a été prêté pour une saison au club turc de Trabzonspor, ont annoncé les deux clubs vendredi. Le Camerounais était très critiqué en Angleterre.

Le gardien de Manchester United André Onana a été prêté pour une saison au club turc de Trabzonspor.
Le gardien de Manchester United André Onana a été prêté pour une saison au club turc de Trabzonspor.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

Onana, international camerounais (29 ans, 50 sélections) a joué à 102 reprise pour Manchester United depuis son arrivée en 2023 de l'Inter Milan, pour un montant de plus de 50 millions d'euros.

Après avoir raté la présaison en raison d'une blessure, Onana, également en conflit avec son entraîneur Ruben Amorim, s'était montré fautif fin août lors de l'élimination dès le 2e tour de la Coupe de la ligue contre Grimsby, un club de quatrième division.

«Humiliant», «grotesque». ManU se fait détruire par la presse anglaise après sa déroute en Coupe

«Humiliant», «grotesque»ManU se fait détruire par la presse anglaise après sa déroute en Coupe

