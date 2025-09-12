Le gardien de Manchester United André Onana a été prêté pour une saison au club turc de Trabzonspor, ont annoncé les deux clubs vendredi. Le Camerounais était très critiqué en Angleterre.

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Onana, international camerounais (29 ans, 50 sélections) a joué à 102 reprise pour Manchester United depuis son arrivée en 2023 de l'Inter Milan, pour un montant de plus de 50 millions d'euros.

Après avoir raté la présaison en raison d'une blessure, Onana, également en conflit avec son entraîneur Ruben Amorim, s'était montré fautif fin août lors de l'élimination dès le 2e tour de la Coupe de la ligue contre Grimsby, un club de quatrième division.