«Un club, seul, ne peut pas changer les choses», il faut plutôt une réflexion de «l'ensemble du secteur» car «il y a trop de compétitions», a déclaré mardi l'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, questionné sur l'accroissement du nombre de matches de football.

Erik ten Hag estime que l'accroissement du nombre de matches de football «n’est pas bon» pour son sport. IMAGO/Colorsport

AFP Nicolas Larchevêque

«Je pense qu'un club, seul, ne peut pas changer les choses. Cela doit plutôt concerner l'ensemble du secteur», a dit le manager néerlandais avant d'affronter le FC Twente, mercredi en Ligue Europa.

Les footballeurs, dans les plus grands clubs, sont exposés à un accroissement du calendrier, à la fois en raison de la réforme des compétitions européennes (deux matches supplémentaires cette saison) et de l'élargissement de la Coupe du monde des clubs, dont la prochaine édition est programmée à l'été 2025.

«Au final, c'est une question financière»

«Il y a trop de matches, c'est clair, trop de compétitions. Les top joueurs sont surchargés et ce n'est pas bon pour le football», a réagi Ten Hag. «Les clubs, les joueurs et les entraîneurs, et tant d'autres acteurs du football doivent s'efforcer d'améliorer ce milieu et de trouver le bon équilibre».

Il a aussi reconnu que, «au final, c'est une question financière. Nous sommes aussi des professionnels, donc les revenus doivent venir, mais nous devons équilibrer tout cela».

Le débat sur les calendriers surchargés dans le football européen a été nourri ces derniers jours par des stars du ballon rond, notamment en Angleterre avec Alisson (Liverpool) et Rodri (Manchester City).

Le risque accru de blessures, soulevé par ces joueurs, a d'ailleurs rattrapé Rodri dimanche contre Arsenal (2-2) en Premier League. Le milieu international espagnol, blessé en début de rencontre, pourrait manquer le reste de la saison en raison d'une rupture du ligament croisé du genou droit, ont rapporté lundi les médias espagnols.