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Premier League Après dix ans et 20 titres, Pep Guardiola quitte Manchester City

ATS

22.5.2026 - 12:34

L'Angleterre s'apprête à tourner une page d'histoire avec le départ confirmé vendredi de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. L'Espagnol a tout gagné et tout révolutionné durant une décennie garnie de titres, records et innovations tactiques.

Keystone-SDA

22.05.2026, 12:34

22.05.2026, 14:01

La nouvelle ébruitée en début de semaine par les médias britanniques a été confirmée par le club vendredi, à deux jours de ce qui deviendra l'ultime apparition du Catalan sur le banc, contre Aston Villa.

Il s'en va «en tant que plus grand entraîneur de l'histoire du club, après une décennie inégalée de succès riche en trophées», vingt au total, amassés «au cours d'une ère de domination» sur le sol national, a écrit Manchester City dans le communiqué que les supporters redoutaient.

«Je sais que c'est mon heure»

Le coach de 55 ans ne quitte pas totalement l'institution anglaise puisqu'il endossera un rôle «d'ambassadeur» pour le City Football Group, l'entité qui contrôle totalement ou partiellement une douzaine de clubs dans le monde (Troyes, Gérone, Palerme, New York City FC, etc.). Mais il rend son tablier d'entraîneur, pour l'instant.

«Ne me demandez pas les raisons de mon départ. Il n'y en a pas, mais au fond de moi, je sais que c'est mon heure», a-t-il déclaré dans le communiqué du club. «Éternels seront les sentiments, les gens, les souvenirs, l'amour que j'ai pour mon Manchester City», a-t-il ajouté.

L'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich, défenseur des peuples opprimés et des victimes des guerres, a déclaré sa flamme au passage pour la ville qui l'a accueilli en 2016.

«C'est une ville bâtie par le travail. Par le labeur. On le voit à la couleur des briques. Par des gens qui pointaient tôt, restaient tard. Les usines. Les Pankhurst (réd: du nom d'Emmeline Pankhurst, militante féministe originaire de Manchester). Les syndicats. La musique. Tout simplement la révolution industrielle et la façon dont elle a changé le monde. Et je crois que j'ai fini par comprendre ça, et mes équipes aussi», a-t-il ajouté.

Une machine à gagner

Pendant dix ans, «nous avons travaillé. Nous avons souffert. Nous nous sommes battus. Et nous avons fait les choses à notre manière. Notre manière», a développé l'ancien milieu du FC Barcelone.

Guardiola quitte l'équipe au maillot bleu ciel à un an de l'échéance de son contrat, après avoir transformé Manchester City en machine à gagner, avec une identité de jeu forte qui a profondément transformé le paysage anglais et européen.

Ce tacticien obsédé par les détails et passionné sur son banc, qualifié de «génie» par ses joueurs, a multiplié les innovations tactiques au fil des années, comme jouer sans no 9 de métier ou avec un défenseur central, John Stones, dans un rôle hybride au milieu.

«Je pensais connaître le football, mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas le cas», a affirmé l'international anglais dans une vidéo mise en ligne jeudi par son club.

Un palmarès gargantuesque

Guardiola et City, ce sont vingt titres dont six dans le championnat le plus relevé du monde, sans oublier la Ligue des champions en 2023, la toute première de l'histoire pour le club du nord-ouest de l'Angleterre. Un titre acquis avec le défenseur suisse Manuel Akanji, l'un des hommes forts de Guardiola entre 2022 et 2025.

En Premier League, le Catalan a écrit l'histoire avec plusieurs records, comme les 100 points collectés en 2018, et les quatre sacres consécutifs de 2021 à 2024. Il a aussi mené une superbe bataille avec le Liverpool de Jürgen Klopp, qu'il a dominé d'un point en 2019 puis en 2022.

Mais pour la première fois, il a aussi abandonné le trône d'Angleterre durant deux saisons successives, au Liverpool d'Arne Slot en 2025 et à Arsenal et Mikel Arteta en 2026. Cette saison, il a toutefois remporté la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue.

Une tribune de l'Etihad Stadium portera son nom a annoncé le club, et une parade est prévue lundi dans les rues de Manchester qui devrait se transformer en adieux géants pour ce monument du football mondial.

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