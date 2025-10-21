  1. Clients Privés
Premier League Sean Dyche nommé entraîneur de Nottingham Forest

ATS

21.10.2025 - 11:08

Le technicien Sean Dyche est le nouvel entraîneur de Nottingham Forest, a annoncé le club mardi. Le technicien reprend les rênes d'une équipe à la dérive, actuel 18e de Premier League.

Keystone-SDA

21.10.2025, 11:08

21.10.2025, 11:14

Sean Dyche succède à Ange Postecoglu, entraîneur le plus éphémère de l'histoire de la Premier League, qui n'avait pas connu la victoire lors de ses huit matches sur le banc. Celui qui a évolué en juniors à Nottingham a signé un contrat courant jusqu'à l'été 2027.

Premier League. Nottingham Forest s’enfonce : le coach viré, Dan Ndoye rétrogradé

Premier LeagueNottingham Forest s’enfonce : le coach viré, Dan Ndoye rétrogradé

L'ex-coach de Burnley et d'Everton a une expérience de plus de 330 matches en Premier League, et «a construit des équipes définies par leur organisation défensive, leur résilience et leur force sur les coups de pied arrêtés, ce qui correspond (...) à l'identité du club», cite le communiqué de Nottingham. Le nouvel entraîneur de Dan Ndoye fera son baptême du feu jeudi en Europa League, avec l'accueil du FC Porto, avant d'aller dimanche à Bournemouth, actuel troisième du championnat.

Nottingham Forest FC - FC Porto
Nottingham Forest FC - FC Porto

je 23.10. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sports Live ∙ Nottingham Forest FC - FC Porto

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 2j 8h et 25min 32sec

