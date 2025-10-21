Le technicien Sean Dyche est le nouvel entraîneur de Nottingham Forest, a annoncé le club mardi. Le technicien reprend les rênes d'une équipe à la dérive, actuel 18e de Premier League.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Sean Dyche as the Club’s new Head Coach, following a thorough recruitment process led by Global Head of Football, Edu Gaspar, and Global Technical Director, George Syrianos.



Keystone-SDA ATS

Sean Dyche succède à Ange Postecoglu, entraîneur le plus éphémère de l'histoire de la Premier League, qui n'avait pas connu la victoire lors de ses huit matches sur le banc. Celui qui a évolué en juniors à Nottingham a signé un contrat courant jusqu'à l'été 2027.

L'ex-coach de Burnley et d'Everton a une expérience de plus de 330 matches en Premier League, et «a construit des équipes définies par leur organisation défensive, leur résilience et leur force sur les coups de pied arrêtés, ce qui correspond (...) à l'identité du club», cite le communiqué de Nottingham. Le nouvel entraîneur de Dan Ndoye fera son baptême du feu jeudi en Europa League, avec l'accueil du FC Porto, avant d'aller dimanche à Bournemouth, actuel troisième du championnat.