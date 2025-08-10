  1. Clients Privés
Décès du «Pelé palestinien» «Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où, et pourquoi ?» - Salah s'insurge !

Gregoire Galley

10.8.2025

L’attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah a critiqué dimanche l'UEFA pour avoir rendu hommage au «Pelé palestinien» Suleiman al-Obeid sans mentionner que le footballeur avait été tué, selon la fédération palestinienne, par des tirs israéliens au cours d'une distribution d'aide dans la bande de Gaza.

L'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah a critiqué dimanche l'UEFA.
L’attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah a critiqué dimanche l'UEFA.
ats

Agence France-Presse

10.08.2025, 09:59

L'ancien joueur palestinien a été tué mercredi «à la suite de tirs par l'occupation israélienne ayant visé des personnes qui attendaient de l'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza», avait annoncé l'Association palestinienne de football sur son site.

L'UEFA avait réagi en postant sur X: «Adieu à Suleiman al-Obeid, le +Pelé palestinien+. Un talent qui a donné de l'espoir à un nombre incalculable d'enfants, même dans les périodes les plus sombres». «Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où, et pourquoi?», a répondu le buteur égyptien sur la même plateforme.

En octobre 2023, la star du football égyptien et de Liverpool, avait demandé que l'aide humanitaire soit autorisée à entrer à Gaza, plaidant pour la fin des «massacres» dans le conflit entre Israël et le Hamas.

Il était père de 5 enfants. Le «Pelé du football palestinien» tué à 41 ans par des tirs israéliens

Il était père de 5 enfantsLe «Pelé du football palestinien» tué à 41 ans par des tirs israéliens

Suleiman al-Obeid, qui avait disputé 24 matchs internationaux avec la sélection palestinienne et marqué plus de 100 buts au cours de sa carrière était âgé de 41 ans et père de cinq enfants, selon la fédération palestinienne.

Sa mort porte, selon la même source, à 321 le nombre de ses membres tués dans la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Mohamed Salah, élu en mai meilleur joueur de la saison en Premier League pour la seconde fois de sa carrière, est pressenti pour être aligné pour le premier match officiel de la saison, à l'occasion du du Community Shield dimanche face à Crystal Palace.

