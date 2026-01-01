  1. Clients Privés
Premier League Un 1er janvier morne pour les Reds face à Leeds

ATS

1.1.2026 - 20:40

Liverpool a démarré l'année 2026 du mauvais pied jeudi à domicile contre Leeds (0-0).

Ekitike et Liverpool doivent se contenter d'un point face à Leeds
Ekitike et Liverpool doivent se contenter d'un point face à Leeds
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.01.2026, 20:40

01.01.2026, 20:51

Le champion d'Angleterre fut incapable de convertir sa timide mais constante domination en véritables offensives menaçantes.

Premier League. Les Gunners en démonstration face à Aston Villa

Premier LeagueLes Gunners en démonstration face à Aston Villa

Les Reds, quatrièmes avec 33 points, réduisent une toute petite partie de leur retard sur Aston Villa (3e avec 39 points), le dernier membre du podium qui a chuté lourdement 4-1 mardi sur la pelouse d'Arsenal (1er avec 45 points).

A Anfield, Liverpool a livré une prestation relativement insipide, sans étincelles si ce n'est sur le côté droit de l'attaque où Jeremie Frimpong était titulaire en l'absence de Mohamed Salah, parti à la Coupe d'Afrique des nations. Les meilleures occasions sont venues de Hugo Ekitiké (33e) et Virgil van Dijk (70e), mais leurs têtes ont manqué le cadre.

Okafor a joué

Si Leeds – où Noah Okafor est entré en jeu à la 70e – s'est essentiellement cantonné à défendre, les Whites ont failli réaliser un coup parfait avec l'entrant Dominic Calvert-Lewin, buteur mais en position de hors-jeu (81e).

Premier League. Départ d’un membre du staff d’Arne Slot chez Liverpool

Premier LeagueDépart d’un membre du staff d’Arne Slot chez Liverpool

Le 16e de Premier League a enchaîné jeudi un sixième match sans défaite en championnat, une série difficile à prédire au regard de l'adversité rencontrée (Liverpool deux fois, Chelsea, Brentford, Crystal Palace, Sunderland). Liverpool avait lui remporté ses trois derniers matches de Premier League. Ses prochains adversaires sont Fulham et Arsenal.

