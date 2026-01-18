Malgré un match nul décevant 0-0 contre Nottingham samedi, Arsenal a réussi à consolider son avance en tête de la Premier League lors de la 22e journée.

🇫🇷 THIERNO BARRY JOUE UN MAUVAIS TOUR AUX VILLANS !



Le Français pique parfaitement son ballon pour tromper Martinez et ouvrir le score pour les Toffees en live sur CANAL+ 🖥️#AVLEVE | #PremierLeague pic.twitter.com/i97asUGCD0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 18, 2026

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Les Londoniens ont profité des défaites de Manchester City (2-0 contre Manchester United samedi) et d'Aston Villa (1-0 contre Everton dimanche). Les deux formations comptent désormais sept points de retard sur les Gunners.

Dimanche, juste avant l'heure de jeu, c'est l'ancien attaquant bâlois Thierno Barry, aujourd’hui chez Everton, qui a inscrit le but de la défaite à domicile d'Aston Villa, une première depuis le 1er novembre.