Premier League Un ancien du FC Bâle fait le bonheur d’Arsenal

Nicolas Larchevêque

18.1.2026

Malgré un match nul décevant 0-0 contre Nottingham samedi, Arsenal a réussi à consolider son avance en tête de la Premier League lors de la 22e journée.

Keystone-ATS

18.01.2026, 20:22

18.01.2026, 20:41

Les Londoniens ont profité des défaites de Manchester City (2-0 contre Manchester United samedi) et d'Aston Villa (1-0 contre Everton dimanche). Les deux formations comptent désormais sept points de retard sur les Gunners.

Premier League. Les Red Devils s’emparent de Manchester pour le 198e derby

Premier LeagueLes Red Devils s’emparent de Manchester pour le 198e derby

Dimanche, juste avant l'heure de jeu, c'est l'ancien attaquant bâlois Thierno Barry, aujourd’hui chez Everton, qui a inscrit le but de la défaite à domicile d'Aston Villa, une première depuis le 1er novembre.

