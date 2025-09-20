  1. Clients Privés
Premier League Liverpool maître du derby et reçu cinq sur cinq

ATS

20.9.2025 - 15:42

Liverpool a assis sa domination dans le derby contre Everton (2-1), samedi à Anfield. Les Reds comptent désormais cinq victoires en cinq matches de Premier League.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

20.09.2025, 15:42

20.09.2025, 18:16

Le champion d'Angleterre a mené 2-0 après moins de trente minutes, grâce à des buts du Néérlandais Ryan Gravenberch (10e) et du Français Hugo Ekitiké (29e). Mais il a perdu en maîtrise et solidité en seconde période, une mauvaise habitude du début de saison exploitée par le Sénégalais d'Everton Idrissa Gueye (51e, 2-1).

Premier League. Noah Okafor retrouve enfin la lumière après une longue disette

Premier LeagueNoah Okafor retrouve enfin la lumière après une longue disette

L'équipe d'Arne Slot a réussi à tenir jusqu'au bout, cependant, dans un des derbys les plus engagés d'Angleterre. Anticipant un gros combat, l'entraîneur des Reds avait choisi de laisser sur le banc ses deux recrues vedettes, Florian Wirtz et Alexander Isak. Le premier ne s'est pas encore adapté à l'intensité de la Premier League et le second manque de rythme.

Avec 15 points, Liverpool compte six longueurs d'avance sur son dauphin Arsenal (2e, 9 pts), qui reçoit Manchester City (8e, 6 pts) dimanche.

