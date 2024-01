Liverpool a bien entamé l'année 2024 en battant Newcastle 4-2 lors de la 20e journée de Premier League. Les Reds sont ainsi seuls en tête du classement après ce match très spectaculaire.

4 BUTS en 12 MINUTES lors de Liverpool / Newcastle ! 😱



🔴 74ème minute : Curtis Jones (2-1)

🔴 78ème minute : Cody Gakpo (3-1)

⚫️ 81ème minute : Sven Botman (3-2)

⚫️ 81ème minute : Sven Botman (3-2)

🔴 86ème minute : Mohamed Salah (4-2)

Rien n'a toutefois été facile pour Liverpool face aux Magpies de Fabian Schär. Le gardien Dubravka a en effet réussi une prestation extraordinaire en multipliant les arrêts, dont un premier penalty de Salah (22e). Il a aussi été sauvé par son poteau sur une extraordinaire volée d'Alexander-Arnold (40e).

Les Reds ont marqué par Salah (49e/86e pen), Jones (74e) et Gakpo (78e). Newcastle a répliqué par Isak (54e) et Botman (81e). Pour son dernier match avant de partir à la CAN, Salah s'est montré décisif avec un doublé et une passe décisive.

Liverpool compte trois points d'avance sur Aston Villa et cinq sur Manchester City, qui a joué un match de moins, et Arsenal.

ats