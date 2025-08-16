  1. Clients Privés
Premier League Xhaka brille sous ses nouvelles couleurs à Sunderland

ATS

16.8.2025 - 18:07

Granit Xhaka a fêté un retour victorieux en Premier League. Le milieu suisse et son nouveau club de Sunderland ont en effet battu West Ham 3-0 à domicile lors de la 1re journée.

Keystone-SDA

16.08.2025, 18:07

16.08.2025, 18:24

Avec le brassard de capitaine, Xhaka a orienté le jeu des Black Cats et bien protégé sa défense. Les buts ont été inscrits en seconde période par Mayenda (61e), Ballard (73e) et Isidor (92e).

Premier League. Un défi inédit pour Granit Xhaka : «Le plus grand de ma carrière»

Premier LeagueUn défi inédit pour Granit Xhaka : «Le plus grand de ma carrière»

Fabian Schär (capitaine) et Newcastle ont ramené le nul 0-0 de leur déplacement sur la pelouse d'Aston Villa. Les Magpies n'ont pas profité d'une supériorité numérique dès la 66e et l'expulsion de Konsa.

Mercato. C’est officiel ! Granit Xhaka retrouve la Premier League

MercatoC’est officiel ! Granit Xhaka retrouve la Premier League

