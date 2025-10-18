Sunderland et Granit Xhaka continuent leur joli parcours en Premier League. Les Black Cats ont battu Wolverhampton 2-0 lors de la 8e journée et figurent dans la première moitié du classement.

Granit Xhaka: un bon début de saison avec Sunderland IMAGO/Shutterstock

Keystone-SDA ATS

Mukiele (16e) et un autogoal de Krejci (92e) ont donné la victoire aux coéquipiers de Xhaka, qui comptent 14 points. Sunderland a vraiment réussi un excellent début de saison, donnant tort aux pronostiqueurs qui les voyaient végéter en queue de tableau.

Xhaka a été le seul Suisse à fouler une pelouse samedi. Fabian Schär est resté sur le banc de Newcastle lors de la défaite 2-1 des Magpies à Brighton, pour qui le vétéran Welbeck a marqué deux fois. Noah Oakfor était absent sur blessure pour Leeds, qui s'est incliné 2-0 à Burnley.

🇫🇷 SENSATIONNEL !



😍 Quel but de Loum Tchaouna sur cette frappe aux 25 mètres face à Leeds ! Le Français permet à Burnley de faire le break à domicile.



Le multiplex à suivre sur C+FOOT 🖥️ | #PremierLeague pic.twitter.com/MF0gCTyZbr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 18, 2025

Match fou entre Crystal Palace et Bournemouth

Dans une partie très animée, Crystal Palace et Bournemouth se sont séparés sur un nul 3-3. Les visiteurs ont mené 2-0 puis 3-2, avant que Mateta n'égalise sur penalty à la 97e. Le Français avait déjà signé les deux buts des Eagles (64e/69e). Il a ensuite raté une incroyable occasion de 4-3 à la 99e...

Un doublé de l'inévitable Haaland (58e/63e) a permis à Manchester City de l'emporter 2-0 face à Everton. Le Norvégien a déjà inscrit 11 buts en championnat cette saison !