Premier League Première alerte pour les Reds, battus par les Aigles

ATS

27.9.2025 - 18:12

Liverpool a subi sa première défaite de la saison lors de la 6e journée de Premier League. Les Reds ont perdu 2-1 à Londres contre Crystal Palace, qui reste ainsi la seule équipe invaincue.

Liverpool a été malmené par Crystal Palace.
Liverpool a été malmené par Crystal Palace.
EPA

Keystone-SDA

27.09.2025, 18:12

27.09.2025, 18:35

A Selhurst Park, Sarr a marqué dès la 9e pour les Eagles, qui auraient dû se mettre à l'abri avant la pause. Mais Alisson a réussi toute une série d'arrêts pour maintenir son équipe dans le match.

Après le thé, Liverpool a enfin réagi, mais a longtemps buté sur la solide défense de Palace avant l'égalisation du remplaçant Chiesa (87e). Mais Nketiah a arraché la victoire à la... 97e alors que six minutes d'arrêts de jeu avaient été annoncées.

Manchester City n'a pas été inquiété par Burnley (5-1), alors que Chelsea a chuté à domicile contre Brighton, qui a gagné 3-1. L'expulsion de Chalobah (53e) a signifié la perte des Blues, qui menaient alors 1-0.

