La lutte pour le titre de champion d'Angleterre promet d'être plus serrée que jamais. Parmi les six joueurs suisses en lice, seul Manuel Akanji (Manchester City) peut raisonnablement rêver d'être champion en mai prochain.

Liverpool parviendra-t-il à conserver son titre national ? KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lors des huit dernières saisons, seuls Manchester City (six fois) et Liverpool à deux reprises (2020, 2025) ont décroché le titre. Mais cette nouvelle saison semble a priori plus ouverte, avec quatre clubs qui se détachent parmi les pronostiqueurs.

Chelsea et Arsenal en veulent

Chelsea espère se mêler à la lutte, après des investissements massifs depuis plusieurs années. La conquête de la Coupe du monde des clubs, où les Blues ont donné la leçon au PSG (3-0) en finale, a sans doute renforcé la confiance du côté de Stamford Bridge.

Trois fois vice-champion consécutivement, Arsenal a aussi sorti les grands moyens pour se renforcer, avec l'ambition de gravir la dernière marche. Les Gunners auront indiscutablement leur mot à dire.

Couronné de manière inattendue après le départ de Jürgen Klopp, Liverpool n'a pas voulu répéter l'erreur commise après le titre de 2020, quand l'effectif vieillissant n'avait pas été rajeuni. Pour sa deuxième saison à la tête des Reds, Arne Slot s'est lancé dans une vaste reconstruction de l'équipe, avec des arrivées mais aussi des départs dont celui de Diogo Jota, tragiquement décédé.

Comme Luis Diaz et Darwin Nunez ont été vendus, il manque un peu de poids en attaque, ce qui explique le souhait des dirigeants d'engager Alexander Isak, que Newcastle n'a pas encore voulu lâcher.

City veut sa revanche

Après une rare saison blanche, Manchester City et Manuel Akanji veulent retrouver les sommets. Pep Guardiola a remanié son effectif, et les Citizens pourraient aussi prochainement accueillir le gardien italien Gianluigi Donnarumma, écarté par le PSG. Le retour de blessure du stratège espagnol Rodri, absent lors de la saison dernière, pourrait booster les chances de l'équipe.

Du flou à Newcastle

Vainqueur de la Coupe de la Ligue, Newcastle navigue dans un certain flou. Fabian Schär, pour sa septième saison chez les Magpies, n'a pas vu son club se renforcer de manière impressionnante malgré une place en Ligue des champions. Et l'affaire Isak n'arrange rien.

Nottingham Forest devra pour sa part confirmer sa belle dernière saison, qui lui a permis de se qualifier pour l'Europa League. L'arrivée de Dan Ndoye doit renforcer le potentiel offensif de l'équipe, espèrent ses fans.

Les promus doivent comme toujours s'attendre à une campagne difficile. Chacun a un joueur suisse dans ses rangs. Tant Granit Xhaka (Sunderland) que Zeki Amdouni (Burnley) et Isaac Schmidt (Leeds) voudront avant tout éviter le retour immédiat en Championship. Amdouni est pour l'instant blessé, alors que Schmidt pourrait partir en prêt à Werder Brême.