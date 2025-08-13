  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Une lutte pour le titre plus serrée que jamais en Angleterre ?

ATS

13.8.2025 - 15:33

La lutte pour le titre de champion d'Angleterre promet d'être plus serrée que jamais. Parmi les six joueurs suisses en lice, seul Manuel Akanji (Manchester City) peut raisonnablement rêver d'être champion en mai prochain.

Liverpool parviendra-t-il à conserver son titre national ?
Liverpool parviendra-t-il à conserver son titre national ?
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.08.2025, 15:33

Lors des huit dernières saisons, seuls Manchester City (six fois) et Liverpool à deux reprises (2020, 2025) ont décroché le titre. Mais cette nouvelle saison semble a priori plus ouverte, avec quatre clubs qui se détachent parmi les pronostiqueurs.

Chelsea et Arsenal en veulent

Chelsea espère se mêler à la lutte, après des investissements massifs depuis plusieurs années. La conquête de la Coupe du monde des clubs, où les Blues ont donné la leçon au PSG (3-0) en finale, a sans doute renforcé la confiance du côté de Stamford Bridge.

Mondial des clubs. Palmer ramène cruellement le PSG sur terre : les Blues champions !

Mondial des clubsPalmer ramène cruellement le PSG sur terre : les Blues champions !

Trois fois vice-champion consécutivement, Arsenal a aussi sorti les grands moyens pour se renforcer, avec l'ambition de gravir la dernière marche. Les Gunners auront indiscutablement leur mot à dire.

Couronné de manière inattendue après le départ de Jürgen Klopp, Liverpool n'a pas voulu répéter l'erreur commise après le titre de 2020, quand l'effectif vieillissant n'avait pas été rajeuni. Pour sa deuxième saison à la tête des Reds, Arne Slot s'est lancé dans une vaste reconstruction de l'équipe, avec des arrivées mais aussi des départs dont celui de Diogo Jota, tragiquement décédé.

Community Shield. Crystal Palace mate Liverpool et crée la sensation

Community ShieldCrystal Palace mate Liverpool et crée la sensation

Comme Luis Diaz et Darwin Nunez ont été vendus, il manque un peu de poids en attaque, ce qui explique le souhait des dirigeants d'engager Alexander Isak, que Newcastle n'a pas encore voulu lâcher.

City veut sa revanche

Après une rare saison blanche, Manchester City et Manuel Akanji veulent retrouver les sommets. Pep Guardiola a remanié son effectif, et les Citizens pourraient aussi prochainement accueillir le gardien italien Gianluigi Donnarumma, écarté par le PSG. Le retour de blessure du stratège espagnol Rodri, absent lors de la saison dernière, pourrait booster les chances de l'équipe.

Du flou à Newcastle

Vainqueur de la Coupe de la Ligue, Newcastle navigue dans un certain flou. Fabian Schär, pour sa septième saison chez les Magpies, n'a pas vu son club se renforcer de manière impressionnante malgré une place en Ligue des champions. Et l'affaire Isak n'arrange rien.

Mercato. C'est officiel : Dan Ndoye passe de la Serie A à la Premier League !

MercatoC'est officiel : Dan Ndoye passe de la Serie A à la Premier League !

Nottingham Forest devra pour sa part confirmer sa belle dernière saison, qui lui a permis de se qualifier pour l'Europa League. L'arrivée de Dan Ndoye doit renforcer le potentiel offensif de l'équipe, espèrent ses fans.

Les promus doivent comme toujours s'attendre à une campagne difficile. Chacun a un joueur suisse dans ses rangs. Tant Granit Xhaka (Sunderland) que Zeki Amdouni (Burnley) et Isaac Schmidt (Leeds) voudront avant tout éviter le retour immédiat en Championship. Amdouni est pour l'instant blessé, alors que Schmidt pourrait partir en prêt à Werder Brême.

Premier League. Un défi inédit pour Granit Xhaka : «Le plus grand de ma carrière»

Premier LeagueUn défi inédit pour Granit Xhaka : «Le plus grand de ma carrière»

Les plus lus

Il provoque un grave accident au volant d'un bolide, il est expulsé de Suisse
Pas d’accord avec les États-Unis : le coût des F-35 dépassera six milliards de francs
«L'année scolaire qui commence sera chaude, et pas uniquement à cause de la canicule»
Les organisateurs jouent un mauvais tour à Stan Wawrinka !
Genève trie les véhicules: pas de centre-ville pour les plus polluants