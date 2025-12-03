  1. Clients Privés
Ruben Amorim «Quelques dollars ou livres de plus n'en valent pas la peine»

Clara Francey

3.12.2025

L'entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, a confié mercredi se tenir à l'écart des réseaux sociaux et des talk-shows pour «préserver sa santé» face au harcèlement en ligne, quitte à «perdre de l'argent» en sponsors.

Ruben Amorim a confié mercredi se tenir à l'écart des réseaux sociaux et des talk-shows pour «préserver sa santé».
Ruben Amorim a confié mercredi se tenir à l'écart des réseaux sociaux et des talk-shows pour «préserver sa santé».
KEYSTONE

Agence France-Presse

03.12.2025, 18:05

03.12.2025, 18:06

Une enquête réalisée en novembre par la BBC a révélé que plus de 2.000 messages extrêmement violents, y compris des menaces de mort et de viol, ont été publiés sur Internet à l'encontre de personnalités évoluant dans les championnats d'Angleterre féminin et masculin durant un seul week-end.

«De nos jours, c'est normal dans n'importe quelle profession d'y être exposé. Mais je ne regarde pas, je me protège», a répondu Amorim, l'un des techniciens les plus touchés par le harcèlement en ligne.

Depuis novembre 2024, le Portugais de 40 ans est aux commandes de Manchester United, un des clubs les plus suivis au monde, mais les résultats sportifs ont été globalement décevants.

Les «Red Devils» ont terminé quinzièmes de Premier League la saison dernière, le pire classement depuis leur relégation en 1973/1974, sans obtenir aucun billet qualificatif pour l'Europe. Ils sont repartis sur de meilleures bases cette saison, étant septièmes avant la 14e journée.

«Je ne regarde pas la télévision quand ils parlent de Manchester United. Non pas parce que je ne suis pas d'accord, la plupart du temps je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous (les journalistes, ndlr) dites. Mais c'est une façon pour moi de préserver ma santé», a-t-il développé en conférence de presse, à la veille de recevoir West Ham.

Amorim a expliqué ne pas avoir besoin d'un regard extérieur car, assure-t-il, «personne ne peut être plus dur que moi quand nous perdons ou quand nous ne jouons pas bien».

«Bien sûr, je perds de l'argent en termes de sponsoring. Sur Instagram, je pourrais gagner beaucoup d'argent. Mais pour moi, la qualité de ma vie et la protection de ma famille, la façon dont je peux mener une vie normale, cela n'en vaut pas la peine. Quelques dollars ou livres Sterling de plus n'en valent pas la peine», a-t-il insisté.

