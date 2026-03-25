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Les fans des Reds sonnés «Qu'est-ce qu'on va faire sans Mohamed Salah ?»

Clara Francey

25.3.2026

«Qu'est-ce qu'on va faire sans lui ?», se demandaient des supporters de Liverpool interrogés mercredi devant Anfield, le stade où Mohamed Salah a écrit sa «légende» et qu'il quittera en fin de saison, après neuf ans de bonheur et de titres partagés.

Agence France-Presse

25.03.2026, 16:43

Le club de la Mersey et son attaquant vedette ont annoncé mardi la fin prochaine de leur aventure commune, une «triste nouvelle» qui a «choqué» certains fans du «pharaon» égyptien rencontrés par l'AFP.

«Malheureusement, le jour est venu». Une légende des Reds s’en va : Mohamed Salah quitte Liverpool

«Malheureusement, le jour est venu»Une légende des Reds s’en va : Mohamed Salah quitte Liverpool

«Qu'est-ce qu'on va faire sans lui ? Qui va le remplacer ? Je ne sais pas ce qui va se passer», a réagi Kris Kirk, une retraitée, se disant «choquée, anéantie, déçue». «Mais le club continuera d'avancer», s'est-elle projetée.

Salah (33 ans), au club depuis 2017, incarne l'âge d'or retrouvé de Liverpool sous la baguette de l'ancien entraîneur Jürgen Klopp, avec de multiples trophées à la clé. L'ailier droit a inscrit 255 buts en 435 apparitions sous le maillot des Reds.

«C'est une véritable légende de ce club, sur le terrain comme en dehors. Je pense qu'il a vraiment fait passer le club à un autre niveau dans le monde entier. C'a été formidable. On doit juste apprécier la chance qu'on a eue de l'avoir», a positivé Andy Beiles, ingénieur de 38 ans.

Pour lui, Salah s'est hissé «au niveau» des figures vénérées que sont Kenny Dalglish, Ian Rush et Steven Gerrard. «Ses stats parlent d'elles-mêmes, vraiment».

A Liverpool, «il a cimenté sa légende» avec «cette présence sur le côté droit, le nombre de buts qu'il a marqués, le nombre de records qu'il a fait tomber, sa régularité», a relevé Ian Shuttleworth, consultant en sécurité de 54 ans.

Premier League. «Le plus grand» - Salah et Liverpool, la fin d'une belle histoire d'amour

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Son départ, «c'est une triste nouvelle. On savait que ce jour finirait par arriver mais vous savez, ce joueur est une légende dans ce club et il sera toujours vénéré par les supporters».

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