«Qu'est-ce qu'on va faire sans lui ?», se demandaient des supporters de Liverpool interrogés mercredi devant Anfield, le stade où Mohamed Salah a écrit sa «légende» et qu'il quittera en fin de saison, après neuf ans de bonheur et de titres partagés.

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.



The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Le club de la Mersey et son attaquant vedette ont annoncé mardi la fin prochaine de leur aventure commune, une «triste nouvelle» qui a «choqué» certains fans du «pharaon» égyptien rencontrés par l'AFP.

«Qu'est-ce qu'on va faire sans lui ? Qui va le remplacer ? Je ne sais pas ce qui va se passer», a réagi Kris Kirk, une retraitée, se disant «choquée, anéantie, déçue». «Mais le club continuera d'avancer», s'est-elle projetée.

Salah (33 ans), au club depuis 2017, incarne l'âge d'or retrouvé de Liverpool sous la baguette de l'ancien entraîneur Jürgen Klopp, avec de multiples trophées à la clé. L'ailier droit a inscrit 255 buts en 435 apparitions sous le maillot des Reds.

«C'est une véritable légende de ce club, sur le terrain comme en dehors. Je pense qu'il a vraiment fait passer le club à un autre niveau dans le monde entier. C'a été formidable. On doit juste apprécier la chance qu'on a eue de l'avoir», a positivé Andy Beiles, ingénieur de 38 ans.

Pour lui, Salah s'est hissé «au niveau» des figures vénérées que sont Kenny Dalglish, Ian Rush et Steven Gerrard. «Ses stats parlent d'elles-mêmes, vraiment».

A Liverpool, «il a cimenté sa légende» avec «cette présence sur le côté droit, le nombre de buts qu'il a marqués, le nombre de records qu'il a fait tomber, sa régularité», a relevé Ian Shuttleworth, consultant en sécurité de 54 ans.

Son départ, «c'est une triste nouvelle. On savait que ce jour finirait par arriver mais vous savez, ce joueur est une légende dans ce club et il sera toujours vénéré par les supporters».