Premier League «Rapports financiers incomplets» - Chelsea accusé de 74 infractions

Nicolas Larchevêque

11.9.2025

Chelsea a été accusé jeudi par la Fédération anglaise (FA) de 74 infractions présumées aux règles liées aux paiements à des agents entre 2009 et 2022. Le club londonien était alors dirigé par l'oligarque russe Roman Abramovitch.

Chelsea est accusé de 74 infractions présumées aux règles liées aux paiements à des agents.
Chelsea est accusé de 74 infractions présumées aux règles liées aux paiements à des agents.
KEYSTONE

Agence France-Presse

11.09.2025, 15:41

La FA a précisé que les accusations concernaient principalement la période comprise entre les saisons 2010/11 et 2015/16. Le club londonien, qui a jusqu'au 19 septembre pour répondre, s'est dit «heureux de confirmer que sa collaboration avec la FA concernant des affaires auto-signalées par le club touche désormais à sa conclusion», selon un communiqué.

Rachetés en mai 2022 par un consortium dirigé par l'investisseur américain Todd Boehly et la société de capital-investissement Clearlake Capital, les «Blues» ont affirmé avoir fait preuve d'«une transparence sans précédent» et ont assuré continuer à travailler avec la fédération anglaise.

Vente de Chelsea. Londres «frustré» par l’oligarque russe Roman Abramovitch

Vente de ChelseaLondres «frustré» par l’oligarque russe Roman Abramovitch

«Au cours d'un processus rigoureux de vérification préalable avant la finalisation de l'achat, le groupe propriétaire a pris connaissance de rapports financiers potentiellement incomplets concernant des transactions passées ainsi que d'autres violations possibles des règles de la FA», rappelle le club, récent vainqueur du Mondial des clubs. «Dès la finalisation de l'achat, le club a immédiatement signalé ces questions à toutes les autorités compétentes, y compris la FA», ajoute-t-il.

En juillet 2023, Chelsea avait conclu un accord avec l'instance européenne du football, l'UEFA, acceptant de verser 10 millions d'euros après avoir reconnu des «rapports financiers incomplets», pendant la période Abramovitch. L'UEFA avait indiqué avoir été «proactivement» approchée par le nouveau groupe propriétaire de Chelsea avec ces informations.

