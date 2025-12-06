  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Granit Xhaka et Sunderland foudroyés par Manchester City

ATS

6.12.2025 - 18:08

Emmené par un Rayan Cherki étincelant avec notamment un coup du foulard extraordinaire, Manchester City n’a pas failli. Les Mancuniens ont battu Sunderland 3-0 pour revenir à 2 points d’Arsenal.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

06.12.2025, 18:08

06.12.2025, 21:04

City a forcé la décision sur des réussites de Ruben Dias, de Josko Gvardiol et de Phil Foden. Avec deux assists dont celui pour le 3-0 de Foden qui risque bien de faire le tour du monde, Cherki a illuminé cette rencontre.

Premier League. Liverpool gâche tout dans un match complètement fou

Premier LeagueLiverpool gâche tout dans un match complètement fou

Sunderland a caressé en seconde période l’espoir de revenir dans le match. Granit Xhaka a ainsi trouvé le poteau de Gianluigi Donnarumma lors du temps fort du néo-promu.

Comme son capitaine en sélection, Dan Ndoye a connu la défaite. Nottingham s’est incliné également 3-0 à Liverpool face à Everton. L’ailier vaudois a été remplacé à la pause alors que le score était de 2-0.

Premier League. La course au titre relancée : le leader Arsenal tombe à la 95e

Premier LeagueLa course au titre relancée : le leader Arsenal tombe à la 95e

Les plus lus

Amende au réseau social X: pour Musk, «l'UE devrait être abolie»
Quatre jeunes Fribourgeois morts sur la route dans l'Ain
L'accessibilité financière, la grande faiblesse de Trump - et un danger pour les républicains
Servette se donne un peu d’air, Thoune fait de la magie
Le jackpot de 2,248 millions de francs est tombé au Swiss Loto