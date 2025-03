Renversant, Liverpool poursuit sa marche triomphale

Mené après une première période insipide, Liverpool a produit un second acte plus enlevé pour renverser samedi le dernier de Premier League, Southampton (3-1), trois jours avant la venue du Paris St-Germain.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Liverpool (1er, 70 pts) compte désormais seize points de plus qu'Arsenal, son dauphin qui a disputé deux matches en moins, en comptant celui de dimanche chez Manchester United. Face à la lanterne rouge, les Reds ont d'abord tourné au ralenti, sans idée ni allant offensif, et ils l'ont payé cher face à Will Smallbone (45e+1, 0-1).

Sur une touche adverse, Virgil van Dijk a protégé le ballon en espérant qu'Alisson Becker vienne s'en saisir mais le gardien brésilien, encensé après la victoire 1-0 mercredi à Paris, a cette fois eu tout faux, entre sortie tardive et mauvais placement.

Arne Slot a fait un triple changement à la pause et Harvey Elliott, l'un d'eux, a failli égaliser sur sa première frappe (47e), trois jours après son entrée décisive au Parc des princes.

Beaucoup plus tranchant à la reprise, Liverpool a renversé les Saints grâce à Darwin Nunez, le passeur décisif à Paris, qui a égalisé sur un service de Luis Diaz (52e, 1-1) puis obtenu un pénalty, que Mohamed Salah a transformé sans trembler (55e, 2-1).

L'Uruguayen, acteur majeur du redressement, aurait toutefois pu laisser les siens à dix avant la mi-temps sur un tacle plein de frustration. L'arbitre s'est contenté d'un carton jaune après recours à la vidéo.

Le club de la Mersey a donc allié résilience et chance, comme durant le huitième de finale aller de C1. Il a plié le match sur un deuxième pénalty de Salah (88e, 3-1), désormais auteur de 27 buts en 29 matches joués en championnat.