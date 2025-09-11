«Réussir en Premier League, c'est l'apogée d'une carrière.» Gianluigi Donnarumma, fraîchement arrivé à Manchester City en provenance du Paris Saint-Germain, s'est dit prêt jeudi à faire ses preuves dans «le meilleur championnat du monde».

Gianluigi Donnarumma prêt à briller en Premier League avec Manchester City. EPA

Agence France-Presse Melchior Cordonier

«C'est un nouveau chapitre dans ma vie et ma carrière. Jouer en Premier League avec Manchester City, c'est une grande émotion pour moi et je suis prêt à relever ce défi», a déclaré le gardien italien dans une interview réalisée par son nouveau club et diffusée jeudi.

Vainqueur fin mai de la Ligue des champions et de son quatrième titre de champion de France avec le PSG, Donnarumma a débarqué en fin de mercato chez les Citizens moyennant une indemnité de transfert estimée à 30 millions de livres sterling (35 millions d'euros). L'international s'était vu signifier par l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, qu'il ne comptait plus sur lui en confiant le poste de titulaire à Lucas Chevalier.

A 26 ans, il s'apprête à faire ses grands débuts dimanche lors du derby entre Manchester City et Manchester United à l'Etihad Stadium (17h30).

«J'ai toujours rêvé de jouer en Premier League car c'est le meilleur championnat au monde. Pour un joueur, je pense que réussir en Premier League, c'est l'apogée d'une carrière, c'est pourquoi je suis vraiment heureux d'être ici», poursuit-il.

Le successeur du Brésilien Ederson, transféré à Fenerbahçe, est impatient d'endosser son nouveau maillot et, après avoir joué pour l'Italie lors de la fenêtre internationale, tente de s'adapter aux méthodes de son nouvel entraîneur Pep Guardiola, à ses nouveaux coéquipiers et à son nouvel environnement professionnel.

«C'est un club qui m'a toujours fasciné», insiste-t-il. «J'ai toujours suivi City avec enthousiasme. Je vois tout ce qui m'entoure, comme le centre d'entraînement et le stade, et je trouve ça fantastique.»

«Je suis pleinement concentré sur mon nouveau challenge ici, je veux marquer l'histoire du club et à devenir un symbole pour la ville et pour le club.»