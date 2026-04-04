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«Une ligne a été franchie» Rififi à Chelsea : un joueur écarté pour avoir trop parlé de... Madrid

Nicolas Larchevêque

4.4.2026

Le milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernandez a été écarté du groupe pour les deux prochains matches des Blues, a annoncé vendredi son entraîneur Liam Rosenior lors d'une conférence de presse avant le match contre Port Vale samedi en Coupe d'Angleterre.

Enzo Fernandez a été écarté du groupe pour les deux prochains matches de Chelsea.
Enzo Fernandez a été écarté du groupe pour les deux prochains matches de Chelsea.
KEYSTONE

Agence France-Presse

04.04.2026, 09:58

«Une ligne a été franchie par rapport à notre culture et à ce qu'on veut construire», a déclaré M. Rosenior, évoquant sans les citer directement les propos du milieu international argentin sur son futur au sein du club.

Le joueur de 25 ans a récemment indiqué dans une interview à l'influenceur Marcos Giles vouloir vivre à Madrid, une ville qui lui rappelle Buenos Aires, quelques semaines après avoir publiquement jeté le flou sur son avenir chez les Blues après la défaite en huitième de finale de Ligue des champions contre le PSG.

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«Il ne sera pas disponible pour le match de demain (samedi) et il ne sera pas disponible pour Manchester City dimanche prochain», a précisé l'entraîneur de Chelsea, qui est sur une série de quatre défaites consécutives. Enzo Fernandez, l'un des leaders des Blues sur le terrain cette saison, a un contrat jusqu'en 2032 avec le club londonien.

Le défenseur espagnol Marc Cucurella avait lui regretté mardi dans une interview au média The Athletic «l'instabilité» causée par le limogeage de l'entraîneur Enzo Maresca en janvier dernier, que Liam Rosenior a depuis remplacé. Le technicien anglais a indiqué avoir eu «une excellente discussion» avec Cucurella et ne pas le sanctionner.

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