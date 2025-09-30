  1. Clients Privés
«Ils ont trouvé un idiot» Rififi entre Newcastle et Karl-Heinz Rummenigge

Nicolas Larchevêque

30.9.2025

L'entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, a qualifié de «hors sujet» les critiques de Karl-Heinz Rummenigge. L’ancien patron du Bayern Munich avait traité d'«idiot» le club anglais pour avoir dépensé 79 millions d'euros pour l'attaquant Nick Woltemade.

Eddie Howe (à droite) a tenu à mettre les points sur «i» après les critiques autour du transfert de Nick Woltemade.
IMAGO/Shutterstock

Agence France-Presse

30.09.2025, 20:52

«Le marché dicte ces indemnités de transfert, et pas un club en particulier. Nous sommes très heureux d'avoir Nick avec nous», a expliqué le technicien anglais mardi en conférence de presse avant le match de Ligue des champions mercredi face à l'Union Saint-Gilloise.

«Je félicite Stuttgart, car ils ont trouvé un idiot pour payer une somme que nous ne voulions pas payer à Munich», avait asséné Karl-Heinz Rummenigge en début de semaine dans l'émission «Blickpunkt Sport». A l'intersaison, Munich a tenté de recruter Woltemade mais a renoncé face aux prétentions financières de Stuttgart.

«Le prix de son transfert n'est pas le sujet»

L'attaquant allemand avait débarqué en Angleterre au dernier jour du mercato en provenance de Stuttgart, devenant le joueur le plus cher de l'histoire de Newcastle. Nick Woltemade réalise un bon début de saison avec Newcastle, avec deux buts inscrits en trois matches de Premier League.

Mercato. Nick Woltemade rejoint Newcastle en pleine saga Isak

MercatoNick Woltemade rejoint Newcastle en pleine saga Isak

«Je pense qu'il a commencé très fort dans une période pas facile pour lui, puisqu'il a tout de suite joué, sans pouvoir participer à beaucoup d'entraînements (...) Pour moi, le prix de son transfert n'est pas le sujet», a ajouté Eddie Howe.

Le joueur de 23 ans s'était révélé la saison dernière avec Stuttgart, inscrivant 12 buts en 28 matches de Bundesliga, et il avait terminé meilleur buteur de l'Euro Espoirs avec l'Allemagne.

