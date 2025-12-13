  1. Clients Privés
Premier League Réintégré mais pas titulaire : Salah sur le banc à Liverpool

ATS

13.12.2025 - 16:59

L'attaquant star de Liverpool, Mohamed Salah, a été réintégré dans l'équipe samedi contre Brighton, en tant que remplaçant. Ceci quatre jours après avoir été écarté pour raison disciplinaire en Ligue des champions.

Mohamed Salah à l’échauffement avant la rencontre entre Liverpool et Brighton.
Mohamed Salah à l’échauffement avant la rencontre entre Liverpool et Brighton.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.12.2025, 16:59

«Une conversation» agendée. Un apaisement en vue entre Liverpool et Mohamed Salah ?

«Une conversation» agendéeUn apaisement en vue entre Liverpool et Mohamed Salah ?

L'Egyptien a vidé son sac samedi dernier à Leeds (3-3) après un troisième match d'affilée débuté sur le banc des remplaçants, un déclassement inédit pour l'attaquant aux 250 buts et 420 matches avec Liverpool.

Arne Slot recadre Mo Salah. «Il peut penser ce qu'il pense, mais il n'a pas à le partager aux médias»

Arne Slot recadre Mo Salah«Il peut penser ce qu'il pense, mais il n'a pas à le partager aux médias»

Salah a été privé du match de Ligue des champions contre l'Inter Milan, remporté 1-0 mardi par ses coéquipiers, pour raison disciplinaire.

Mo Salah allume Arne Slot. «D’après ce que je vois, quelqu’un ne veut pas de moi dans le club»

Mo Salah allume Arne Slot«D’après ce que je vois, quelqu’un ne veut pas de moi dans le club»

