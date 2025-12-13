L'attaquant star de Liverpool, Mohamed Salah, a été réintégré dans l'équipe samedi contre Brighton, en tant que remplaçant. Ceci quatre jours après avoir été écarté pour raison disciplinaire en Ligue des champions.

Mohamed Salah à l’échauffement avant la rencontre entre Liverpool et Brighton. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'Egyptien a vidé son sac samedi dernier à Leeds (3-3) après un troisième match d'affilée débuté sur le banc des remplaçants, un déclassement inédit pour l'attaquant aux 250 buts et 420 matches avec Liverpool.

Salah a été privé du match de Ligue des champions contre l'Inter Milan, remporté 1-0 mardi par ses coéquipiers, pour raison disciplinaire.