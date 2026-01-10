  1. Clients Privés
Coupe d’Angleterre Sans pitié, Manchester City en «plante» dix

Nicolas Larchevêque

10.1.2026

Manchester City, finaliste sortant, s'est imposé 10-1 contre Exeter City (3e div.) samedi lors d'un match du 3e tour de la Coupe d'Angleterre où il y a eu dix buteurs différents, dont la nouvelle recrue Antoine Semenyo.

Antoine Semenyo n’a pas manqué ses débuts avec Manchester City.
Antoine Semenyo n’a pas manqué ses débuts avec Manchester City.
IMAGO/APL

Agence France-Presse

10.01.2026, 19:03

10.01.2026, 19:04

L'ailier tout juste arrivé de Bournemouth, contre une somme estimée par la presse à 75 millions d'euros, a participé au festival à domicile contre l'actuel quatorzième de League One avec une passe décisive pour Rico Lewis (49e, 5-0) et son premier but pour les Citizens (54e, 6-0).

Mercato. Manchester City engage Antoine Semenyo

MercatoManchester City engage Antoine Semenyo

Exeter a été assommé par deux buts contre son camp avant la mi-temps, rejointe à 4-0 en faveur de l'équipe de Pep Guardiola, deuxième de Premier League.

Les visiteurs ont sauvé l'honneur à la 90e, une minute avant le dernier but de Manchester City via Rico Lewis, le seul à s'être offert un doublé.

Séisme en Coupe d'Angleterre. Le tenant du titre sorti par un club de... 6e division !

Séisme en Coupe d'AngleterreLe tenant du titre sorti par un club de... 6e division !

UEFA Champions League : Top Goals 2025

UEFA Champions League : Top Goals 2025

Voici les 5 plus belles réussites de l'année dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

23.12.2025

