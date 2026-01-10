Manchester City, finaliste sortant, s'est imposé 10-1 contre Exeter City (3e div.) samedi lors d'un match du 3e tour de la Coupe d'Angleterre où il y a eu dix buteurs différents, dont la nouvelle recrue Antoine Semenyo.

Antoine Semenyo n’a pas manqué ses débuts avec Manchester City. IMAGO/APL

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

L'ailier tout juste arrivé de Bournemouth, contre une somme estimée par la presse à 75 millions d'euros, a participé au festival à domicile contre l'actuel quatorzième de League One avec une passe décisive pour Rico Lewis (49e, 5-0) et son premier but pour les Citizens (54e, 6-0).

Exeter a été assommé par deux buts contre son camp avant la mi-temps, rejointe à 4-0 en faveur de l'équipe de Pep Guardiola, deuxième de Premier League.

Les visiteurs ont sauvé l'honneur à la 90e, une minute avant le dernier but de Manchester City via Rico Lewis, le seul à s'être offert un doublé.

