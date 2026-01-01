Jusqu'à ce jeudi 1er janvier 2026, Stéphane Henchoz était le Suisse le plus capé en Premier League, un record désormais détenu par Granit Xhaka après le match nul de Sunderland contre Manchester City (0-0).

Stéphane Henchoz : «Se faire dépasser par Granit Xhaka c'est bien aussi» Stéphane Henchoz a été dépossédé par Granit Xhaka du record de matches disputés en Premier League par un joueur suisse. 19.12.2025

Depuis ce jeudi, le recordman du nombre de matches disputés par un joueur suisse en Premier League ne s'appelle plus Stéphane Henchoz (243), mais Granit Xhaka (244). Revenu l'été dernier en Angleterre, le milieu de terrain n'a pas manqué le moindre rendez-vous de championnat avec Sunderland, soit 19 rencontres. Ajoutées aux 225 matches disputés sous le maillot d'Arsenal entre 2016 et 2023, ces apparitions portent son total à 244 en Premier League.

Dépossédé de son record, Stéphane Henchoz se montre bon joueur. «243 matches, c'est un nombre qui me fait me dire que ce que j'ai accompli, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite être dépassé par Granit Xhaka, un joueur d'exception, c'est finalement bien aussi», confie l'ancien défenseur de Liverpool.

Et le Fribourgeois de poursuivre : «Le fait qu'il me dépasse c'est, entre guillemets, une petite fierté. C'est un gars qui a ce qu'on appelle la grinta. Qu'il se remette en question, qu'il retourne dans le championnat le plus compliqué au monde, dans une équipe néo-promue, un club de tradition, ce sont des choses qui me font plaisir.»

Reste désormais à savoir jusqu'où Granit Xhaka portera ce nouveau record.