Manchester City, crédité d'un sans-faute jusqu'ici, a subi sa première défaite de la saison en championnat. Un revers 2-1 concédé à Wolverhampton. Cela permet à Arsenal, vainqueur 4-0 à Bournemouth, de revenir à un point du leader.

Le rush en solitaire incroyable de Pedro Neto pour l'ouverture du score face à Manchester City

Les Citizens de Pep Guardiola, éliminés mercredi par Newcastle dès leur entrée en lice en Coupe de la Ligue, pourraient même perdre leur première place en cas de victoire de Liverpool dans la soirée à Tottenham.

Et dire qu'ils ont dominé la partie avec 69% de possession de balle et huit tirs au but cadrés à un. Mais les Wolves ont profité d'un autogoal de Dias pour ouvrir le score à la 13e. Alvarez a égalisé à la 58e, mais Hee-Chan Hwang a donné la victoire à ses couleurs à la 66e.

Titulaire en défense centrale, Manuel Akanji a été l'un des meilleurs joueurs de City avec Alvarez.