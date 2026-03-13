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Premier League «Si nous perdons des points, ce sera fini» - Guardiola fataliste

Arthur Rappaz

13.3.2026

Manchester City, qui sort d'une correction en Ligue des champions face au Real, jouera son va-tout samedi en Premier League contre West Ham et pourra dire adieu au titre s'il ne gagne pas, a estimé vendredi son entraîneur Pep Guardiola.

Pep Guardiola met la pression sur ses troupes (archive).
Pep Guardiola met la pression sur ses troupes (archive).
KEYSTONE

Agence France-Presse

13.03.2026, 15:35

Les espoirs de disputer le titre au leader Arsenal, qui compte sept points d'avance sur City mais un match en plus, «seront anéantis» en cas de revers chez les Hammers, menacés de relégation (18e) et qui auront eux aussi gros à perdre, a estimé le technicien catalan.

Les Skyblues pourraient débuter la rencontre samedi soir (21H00) avec dix points de retard si les Gunners battent Everton un peu plus tôt (18H30).

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Manchester doit rebondir après sa large défaite 3-0 sur le terrain du Real Madrid, mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des champions, qui obère ses chances de qualification pour les quarts.

«Le championnat a été le titre le plus difficile à gagner», a confié Guardiola, qui en a remporté six sur les neuf saisons qu'il vient de passer en Angleterre. «Je pense donc que la Premier League est toujours la plus difficile, et pourtant nous sommes toujours là, sachant que si nous perdons des points, ce sera fini», «il n'y aura pas de seconde chance».

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