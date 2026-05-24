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Pep Guardiola aux fans de City «Si vous me croisez, venez me voir et faites-moi un câlin»

Clara Francey

24.5.2026

A l'avenir, «si vous me croisez dans la rue (...), venez me voir et faites-moi un câlin, j'en aurai besoin», a déclaré l'entraîneur Pep Guardiola aux supporters de Manchester City, dimanche dans son discours d'adieu.

Agence France-Presse

24.05.2026, 22:00

L'Espagnol a pris la parole au milieu de la pelouse de l'Etihad Stadium après le match perdu 2-1 contre Aston Villa, terminus d'une décennie de gloire.

«Pourquoi vous m'aimez autant? Pourquoi vous me faites ça?», a-t-il d'abord dit au public. «Je n'aurais jamais pu imaginer une telle quantité d'amour, ça a été un honneur incroyable, immense, d'être votre entraîneur pendant dix ans», a-t-il ajouté, la voix brisée par l'émotion.

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«Dans les prochaines années, n'importe où dans le monde, si vous me croisez dans la rue, ici en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, si vous êtes un supporter de City venez me voir et faites-moi un câlin, j'en aurai besoin», a dit l'entraîneur aux vingt trophées en dix ans.

Il a remercié les dirigeants du club d'avoir rebaptisé une des tribunes de l'Etihad stadium (la North Stand) à son nom, «le plus grand honneur» possible, selon lui.

«Les joueurs ne le savent pas, mais je serai là-haut en train de les contrôler!», a plaisanté l'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich.

Pendant dix ans, «chaque décision que j'ai prise, je l'ai prise en pensant ‹est-ce que c'est la meilleure pour ce club?›. Je vous aime tellement, ç'a été sacrément fun («it has been fucking fun» en anglais)», a-t-il lâché en rendant le micro.

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