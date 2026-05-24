A l'avenir, «si vous me croisez dans la rue (...), venez me voir et faites-moi un câlin, j'en aurai besoin», a déclaré l'entraîneur Pep Guardiola aux supporters de Manchester City, dimanche dans son discours d'adieu.

"𝑰𝒕 𝒉𝒂𝒔 𝒃𝒆𝒆𝒏 𝒇𝒖𝒄𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒖𝒏" 🗣️ A despedida de Pep Guardiola 🩵#DAZNPremier pic.twitter.com/JsQhafYtL7 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 24, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

L'Espagnol a pris la parole au milieu de la pelouse de l'Etihad Stadium après le match perdu 2-1 contre Aston Villa, terminus d'une décennie de gloire.

«Pourquoi vous m'aimez autant? Pourquoi vous me faites ça?», a-t-il d'abord dit au public. «Je n'aurais jamais pu imaginer une telle quantité d'amour, ça a été un honneur incroyable, immense, d'être votre entraîneur pendant dix ans», a-t-il ajouté, la voix brisée par l'émotion.

«Dans les prochaines années, n'importe où dans le monde, si vous me croisez dans la rue, ici en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, si vous êtes un supporter de City venez me voir et faites-moi un câlin, j'en aurai besoin», a dit l'entraîneur aux vingt trophées en dix ans.

Il a remercié les dirigeants du club d'avoir rebaptisé une des tribunes de l'Etihad stadium (la North Stand) à son nom, «le plus grand honneur» possible, selon lui.

«Les joueurs ne le savent pas, mais je serai là-haut en train de les contrôler!», a plaisanté l'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich.

Pendant dix ans, «chaque décision que j'ai prise, je l'ai prise en pensant ‹est-ce que c'est la meilleure pour ce club?›. Je vous aime tellement, ç'a été sacrément fun («it has been fucking fun» en anglais)», a-t-il lâché en rendant le micro.