Crystal Palace a engagé l'attaquant norvégien de Wolverhampton Jorgen Strand Larsen, qui a signé un contrat de quatre ans et demi, un «transfert record pour le club», selon la formation londonienne de Premier League lundi, dernier jour du mercato d'hiver.

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Strand Larsen, qui pourrait bien croiser la route de l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du monde avec la Norvège, évoluait depuis un an et demi avec les «Wolves», lanterne rouge détachée de la Premier League.

«Crystal Palace est ravi d'annoncer la signature de Jorgen Strand Larsen, des Wolverhampton Wanderers, dans un transfert record pour le club», indique l'équipe de la banlieue sud de Londres, qui ne précise pas le montant de la transaction.

Selon les médias britanniques, Palace aurait déboursé environ 43 millions de livres, soit 50 millions d'euros, pour faire venir le Norvégien.

Le club londonien pensait dans le même temps transférer son attaquant international français Jean-Philippe Mateta à l'AC Milan, mais ce départ a finalement été bloqué par le club italien pour des raisons médicales.

Strand Larsen, 25 ans, n'a inscrit qu'un seul but en championnat dans un début de saison cauchemardesque pour Wolverhampton, en 22 apparitions. Il s'était montré beaucoup plus efficace lors de l'exercice précédent, avec 14 buts.