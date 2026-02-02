  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Strand Larsen débarque à Palace pour un transfert record

Melchior Cordonier

2.2.2026

Crystal Palace a engagé l'attaquant norvégien de Wolverhampton Jorgen Strand Larsen, qui a signé un contrat de quatre ans et demi, un «transfert record pour le club», selon la formation londonienne de Premier League lundi, dernier jour du mercato d'hiver.

Agence France-Presse

02.02.2026, 22:03

Strand Larsen, qui pourrait bien croiser la route de l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du monde avec la Norvège, évoluait depuis un an et demi avec les «Wolves», lanterne rouge détachée de la Premier League.

«Crystal Palace est ravi d'annoncer la signature de Jorgen Strand Larsen, des Wolverhampton Wanderers, dans un transfert record pour le club», indique l'équipe de la banlieue sud de Londres, qui ne précise pas le montant de la transaction.

Selon les médias britanniques, Palace aurait déboursé environ 43 millions de livres, soit 50 millions d'euros, pour faire venir le Norvégien.

Le club londonien pensait dans le même temps transférer son attaquant international français Jean-Philippe Mateta à l'AC Milan, mais ce départ a finalement été bloqué par le club italien pour des raisons médicales.

Strand Larsen, 25 ans, n'a inscrit qu'un seul but en championnat dans un début de saison cauchemardesque pour Wolverhampton, en 22 apparitions. Il s'était montré beaucoup plus efficace lors de l'exercice précédent, avec 14 buts.

Les plus lus

Perturbation chez Swisscom TV, milliers d'utilisateurs concernés
Inconnu au bataillon, un Vaudois de 17 ans s’élancera face à Marco Odermatt
Après Andrew, la descente aux enfers de Peter Mandelson
Attaques sur les conversations de groupe sur WhatsApp: comment se protéger ?
Crans-Montana : le parquet délocalise ses audiences faute de place
Franco-Israéliennes soupçonnées de «complicité de génocide» à Gaza