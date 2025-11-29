Granit Xhaka et Sunderland renversants, match fou pour City

Sunderland continue son joli parcours en Premier League. Lors de la 13e journée, les Black Cats ont battu Bournemouth 3-2 après avoir pourtant rapidement été menés 2-0.

Granit Xhaka et ses coéquipiers ont démontré de belles qualités mentales samedi. IMAGO/Shutterstock

Keystone-SDA ATS

Les Cherries avaient frappé les premiers avec des réussites d'Adli (7e) et Adams (15e). Mais Sunderland a renversé la situation grâce à un penalty de Le Féé (30e) et des buts de Traoré (46e), servi par Granit Xhaka, et Brobbey (69e).

Match fou pour Manchester City

Manchester City a arraché la victoire 3-2 à domicile contre Leeds, après avoir galvaudé une avance de deux buts. Noah Okafor est entré à la 82e pour les visiteurs. Phil Foden (1re/91e) et Gvardiol (25e) ont marqué pour les Citizens.