Premier League Granit Xhaka et Sunderland renversants, match fou pour City

ATS

29.11.2025 - 18:12

Sunderland continue son joli parcours en Premier League. Lors de la 13e journée, les Black Cats ont battu Bournemouth 3-2 après avoir pourtant rapidement été menés 2-0.

 Granit Xhaka et ses coéquipiers ont démontré de belles qualités mentales samedi.
 Granit Xhaka et ses coéquipiers ont démontré de belles qualités mentales samedi.
IMAGO/Shutterstock

Keystone-SDA

29.11.2025, 18:12

Les Cherries avaient frappé les premiers avec des réussites d'Adli (7e) et Adams (15e). Mais Sunderland a renversé la situation grâce à un penalty de Le Féé (30e) et des buts de Traoré (46e), servi par Granit Xhaka, et Brobbey (69e).

Match fou pour Manchester City

Manchester City a arraché la victoire 3-2 à domicile contre Leeds, après avoir galvaudé une avance de deux buts. Noah Okafor est entré à la 82e pour les visiteurs. Phil Foden (1re/91e) et Gvardiol (25e) ont marqué pour les Citizens.

