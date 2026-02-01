  1. Clients Privés
Premier League Sunderland doit encore faire sans  Granit Xhaka

ATS

1.2.2026 - 09:08

Sunderland doit toujours composer sans Granit Xhaka en Premier League. Comme l'a annoncé samedi le promu, l'état de santé du capitaine de l'équipe de Suisse sera réévalué dans une semaine.

Granit Xhaka devrait manquer au moins les deux prochains matches de Sunderland.
IMAGO/Pro Sports Images

Keystone-SDA

01.02.2026, 09:08

01.02.2026, 09:31

Avant le match à domicile de lundi contre Burnley, l'entraîneur Régis Le Bris a expliqué que son milieu de terrain allait mieux mais qu'il n'était pas encore prêt à revenir sur le terrain. Le Français estime qu'il devra se passer de lui pendant encore environ trois semaines.

Granit Xhaka s'est blessé à une cheville à la mi-janvier contre Crystal Palace, ce qui l'oblige depuis à rester sur la touche. Il manquera donc probablement les retrouvailles avec son ancien club, Arsenal. Le week-end prochain, Sunderland se rendra en effet chez le leader.

