Sunderland et Granit Xhaka face à un «gros défi»

Affronter Liverpool mercredi est un «gros défi» pour Sunderland, mais «nous ne voulons pas être spectateurs» à Anfield, a prévenu mardi l'entraîneur Régis Le Bris. Le coach de Granit Xhaka a appelé ses joueurs à ne «pas trop» se focaliser sur l'adversaire.

Granit Xhaka et Sunderland vont faire face à un calendrier très relevé. IMAGO/Focus Images

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«C'est un gros défi, un match difficile, mais je pense que c'est le type d'expérience qu'on veut vivre», a déclaré le technicien français, sixième de Premier League avant la 14e journée.

«Même si nous avons une jeune équipe, nos joueurs ont de l'expérience et ils veulent être compétitifs (...). Nous ne voulons pas être spectateurs. Liverpool sera fort, le lieu est impressionnant, mais en même temps nous voulons être au niveau», a-t-il ajouté.

Dès sa première saison, Le Bris a fait remonter l'équipe du Nord-Est de l'Angleterre en Premier League, un championnat dans lequel il compte déjà 22 points début décembre. S'attendait-il à un si bon démarrage ? «Pas vraiment», a-t-il répondu. «Nous sommes nouveaux dans ce championnat, avec quatorze recrues, donc tout est nouveau. Je pense que si tu te mets une limite au départ, c'est une erreur».

Sa philosophie, c'est «d'accepter le risque d'être puni, mais au moins jouer ton football, faire un pressing haut, et si ce n'est pas possible passer à un bloc bas ou médian très compacte. (...) Jusqu'à présent nous avons travaillé comme ça et ç'a été positif».

Deux géants avant un derby sulfureux

Les Black Cats ont un calendrier très relevé avec des déplacements à venir chez deux géants de la Premier League, Liverpool mercredi et Manchester City samedi, avant le sulfureux derby contre Newcastle à domicile.

«Ils (Liverpool) sont forts, très forts. C'est une grosse équipe de Ligue des champions. Manchester City trois jours après, exactement pareil. Si tu te focalises trop sur l'adversaire, tu vas avoir peur. Donc ne le fais pas ! Concentrons-nous sur nos points forts», a-t-il appuyé.

Questionné sur Alexander Isak, l'avant-centre de Liverpool, Le Bris a appelé ses joueurs à se concentrer sur eux-mêmes. «Nous ne nous focalisons pas trop sur les individualités (adverses), mais plutôt sur nous, notre équipe, la manière dont nous allons jouer le match (...). Si nous travaillons dur, après coup nous n'aurons aucun regret».