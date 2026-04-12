Tottenham s'est incliné 1-0 dimanche chez le Sunderland de Granit Xhaka, pour la première de Roberto De Zerbi sur le banc. Les Spurs sont relégables à six journées de la fin en Premier League.

ET MUKIELE ENFONCE LES SPURS DANS LA ZONE ROUGE !



🇫🇷 Le Français voit son tir dévié tromper Kinsky ! Il reste 30 minutes aux Spurs pour revenir dans le multiplex sur CANAL+FOOT 🖥️#SUNTOT | #PremierLeague pic.twitter.com/piJjskLarm — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 12, 2026

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

La mission maintien se complique d'entrée pour l'ex-entraîneur de l'OM, dont la nouvelle équipe est 18e avec 30 points, deux de moins que l'actuel premier non-relégable, West Ham (17e, 32 pts).

Tottenham a joué de malchance en seconde période. Son gardien Antonin Kinsky a été pris à contre-pied sur un tir de Nordi Mukiele fortement dévié par un coéquipier (61e, 1-0), puis a été percuté par son capitaine Cristian Romero, blessé sur l'occasion et sorti en larmes.

Les Spurs n'ont gagné aucun match de championnat en 2026. Ils tenteront de mettre fin à cette anomalie le week-end prochain à domicile contre Brighton, que De Zerbi a dirigé de 2022 à 2024.

De son côté, le promu Sunderland peut toujours croire en une qualification européenne. L'équipe de Granit Xhaka, qui a joué tout le match dimanche, est 10e à seulement un point de la 7e place et d'un billet pour la Conference League.