Premier League Tottenham, du désarroi à la résilience contre les Citizens

Melchior Cordonier

1.2.2026

Timoré, mené 2-0 et sifflé à la mi-temps, Tottenham s'est rebellé en seconde période dimanche à domicile contre Manchester City (2-2), le dauphin d'Arsenal qui perd deux points vitaux dans la lutte pour le titre.

Agence France-Presse

01.02.2026, 20:34

Man City (2e, 47 pts) accuse six points de retard sur le leader Arsenal (1er, 53 pts), vainqueur la veille à Leeds (4-0), et compte un point de plus qu'Aston Villa, battu 1-0 dimanche par Brentford.

Tottenham enchaîne un sixième match sans victoire en championnat (quatre nuls, deux défaites), mais le résultat de dimanche a un petit goût de victoire au regard de l'adversaire et du scénario du match.

A domicile, les Spurs ont d'abord été outrageusement dominés dans une première période où leurs doutes se sont affichés en grand. Leurs supporters ont grondé à chaque passe en retrait et ils les ont même sifflés à la mi-temps, alors que Manchester City menait de deux buts.

Face à une défense passive, Rayan Cherki a enchaîné passement de jambes et frappe du droit pour ouvrir le score et inscrire son quatrième but en six matches, toutes compétitions confondues (11e, 0-1).

Le gardien italien Guglielmo Vicario a réalisé une belle parade pour priver l'ailier français d'un doublé (24e), mais il n'a rien pu faire devant Antoine Semenyo (44e, 0-2).

En face, Gianluigi Donnarumma s'est retrouvé au chômage technique avant la pause, et sur-sollicité après, mis sous pression par une équipe de Tottenham remontée comme un coucou.

L'ex-portier du Paris Saint-Germain a brillé sur des tirs de Destiny Udogie (51e) et Xavi Simons (75e) mais, entre temps, il s'est incliné deux fois devant Dominic Solanke (53e, 70e).

Le deuxième but de l'avant-centre anglais est une merveille: le ballon est arrivé dans son dos, sur un centre venu de sa droite, mais il l'a repris d'une talonnade qui a lobé Donnarumma.

Le point obtenu ne permet pas à Tottenham de décoller de la 14e place. Mais ses supporters ont chanté et applaudi au coup de sifflet final, ce qui est une victoire en soi.

