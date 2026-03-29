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Premier League Tottenham et Igor Tudor, c'est terminé après... 44 jours !

ATS

29.3.2026 - 17:11

Tottenham a annoncé le départ de l'entraîneur Igor Tudor (47 ans). Le Croate n'était en poste que depuis... 44 jours! Les Spurs occupent le 17e rang de Premier League.

Keystone-SDA

29.03.2026, 17:11

«Nous pouvons confirmer qu'il a été convenu d'un commun accord que l'entraîneur principal Igor Tudor quitte le club avec effet immédiat», a indiqué le club londonien dans un communiqué, sans nommer son successeur. Tudor n'a officié qu'à sept reprises depuis sa nomination en février, pour une victoire, un nul et cinq défaites.

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