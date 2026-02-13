Tottenham a trouvé un accord avec le Croate Igor Tudor (47 ans) pour qu'il soit manager intérimaire jusqu'au terme de la saison. Les Spurs ont limogé le Danois Thomas Frank en début de semaine.
Tudor est libre depuis la fin de son aventure à la Juventus en octobre 2025. Il avait auparavant dirigé notamment Galatasaray, Udinese, Hellas Vérone, Marseille et la Lazio Rome.
Tottenham ne compte que cinq points d'avance sur la zone de relégation en Premier League. Mais les Londoniens sont qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions.