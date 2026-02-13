  1. Clients Privés
Premier League Tudor sur le banc de Tottenham jusqu'au terme de la saison

ATS

13.2.2026 - 15:32

Tottenham a trouvé un accord avec le Croate Igor Tudor (47 ans) pour qu'il soit manager intérimaire jusqu'au terme de la saison. Les Spurs ont limogé le Danois Thomas Frank en début de semaine.

Keystone-SDA

13.02.2026, 15:32

Tudor est libre depuis la fin de son aventure à la Juventus en octobre 2025. Il avait auparavant dirigé notamment Galatasaray, Udinese, Hellas Vérone, Marseille et la Lazio Rome.

Serie A. En crise, la Juventus donne un grand coup de balai !

Serie AEn crise, la Juventus donne un grand coup de balai !

Tottenham ne compte que cinq points d'avance sur la zone de relégation en Premier League. Mais les Londoniens sont qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions.

