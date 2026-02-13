Tottenham a trouvé un accord avec le Croate Igor Tudor (47 ans) pour qu'il soit manager intérimaire jusqu'au terme de la saison. Les Spurs ont limogé le Danois Thomas Frank en début de semaine.

🚨⚪️ BREAKING: Igor Tudor becomes new Tottenham interim coach until June 2026, as revealed earlier.



He’s accepted the job and ready to stay until end of the season. #THFC



👀 Main candidates for permanent job in June: Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino. pic.twitter.com/wFrWJR6BmO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2026

Keystone-SDA ATS

Tudor est libre depuis la fin de son aventure à la Juventus en octobre 2025. Il avait auparavant dirigé notamment Galatasaray, Udinese, Hellas Vérone, Marseille et la Lazio Rome.

Tottenham ne compte que cinq points d'avance sur la zone de relégation en Premier League. Mais les Londoniens sont qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions.