  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Premier League Tottenham aurait trouvé son futur entraîneur

ATS

30.3.2026 - 16:30

Tottenham, en grande difficulté en Premier League, a jeté son dévolu sur Roberto De Zerbi pour succéder à Igor Tudor. Plusieurs médias britanniques l'ont affirmé lundi.

Plusieurs médias britanniques affirment que Roberto De Zerbi sera le nouveau coach de Tottenham.
Plusieurs médias britanniques affirment que Roberto De Zerbi sera le nouveau coach de Tottenham.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

30.03.2026, 16:30

Selon The Athletic et Talksport, des négociations entre De Zerbi et Tottenham ont progressé. Le club londonien proposerait un contrat lucratif à long terme pour convaincre l'entraîneur italien de 46 ans de prendre les rênes dès maintenant.

Ligue 1. Après la gifle à Paris, l'OM et Roberto De Zerbi se séparent

Ligue 1Après la gifle à Paris, l'OM et Roberto De Zerbi se séparent

D'après ces mêmes médias, Roberto De Zerbi, disponible depuis qu'il a quitté Marseille en février, s'est d'abord montré réticent à accepter le poste sans savoir dans quelle division Tottenham évoluerait la saison prochaine. Les Spurs ont joué pour la dernière fois hors de l'élite en 1977/78.

Le club du nord de Londres, qui ne compte qu'un point d'avance sur la zone de relégation à sept journées de la fin et n'a remporté aucun match de championnat en 2026, s'est séparé dimanche d'Igor Tudor, qui n'a passé que sept matches et 44 jours à la tête de l'équipe. L'ancien entraîneur de la Juventus et de Marseille avait lui-même été nommé le 13 février pour succéder à Thomas Frank.

Premier League. Tottenham et Igor Tudor, c'est terminé après... 44 jours !

Premier LeagueTottenham et Igor Tudor, c'est terminé après... 44 jours !

De Zerbi s'est forgé une solide réputation en Angleterre, grâce à son passage de deux ans à la tête de Brighton, entre 2022 et 2024.

Les plus lus

Appel du président égyptien al-Sissi à Trump: «Aide-nous à stopper la guerre»
Après 53 ans, une femme de 92 ans doit quitter son appartement
Comment continuer à faire le plein à petit prix grâce à ces applis
Cardiff débouté : le club ne touchera rien… et devra payer !
Ditaji Kambundji fait sensation dans sa robe «self-made» !