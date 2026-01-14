  1. Clients Privés
Premier League Les Spurs investissent une coquette somme pour Gallagher

ATS

14.1.2026 - 19:11

Tottenham a engagé le milieu international anglais Conor Gallagher (25 ans), qui évoluait à l'Atlético Madrid.

Keystone-SDA

14.01.2026, 19:11

Le joueur, formé à Chelsea et passé par Crystal Palace, retourne donc à Londres avec l'objectif d'augmenter son temps de jeu en vue du Mondial 2026, qu'il espère disputer avec les «Three Lions» cet été.

«Quatre ans de prison». Son Heung-min victime d’un chantage, la coupable condamnée

«Quatre ans de prison»Son Heung-min victime d’un chantage, la coupable condamnée

Les Spurs ont versé 40 millions d'euros pour le transfert du milieu axial, également pisté par Aston Villa, selon les médias britanniques.

«Marge de progression»

«Il est encore jeune, donc il a encore beaucoup de marge de progression, mais il possède également une grande expérience en Premier League, en Liga et avec l'équipe nationale anglaise», s'est félicité l'entraîneur Thomas Frank dans un communiqué.

Tottenham occupe la 14e place en Premier League après 21 journées, à six points seulement du cinquième Brentford, cependant.

