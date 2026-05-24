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Premier League Tottenham se maintient, West Ham chute, Chelsea rate l'Europe

ATS

24.5.2026 - 20:14

Chelsea, 10e de Premier League, ne jouera pas de compétition européenne la saison prochaine. Ceci à l'inverse de Bournemouth et Sunderland, qualifiés pour l'Europa League à l'issue de l'ultime journée.

Keystone-SDA

24.05.2026, 20:14

Huitièmes avant le week-end, une place qui les qualifiait pour la Conférence League, les Blues ont reculé de deux rangs après leur défaite 2-1 sur la pelouse de Sunderland, à dix contre onze. Le futur entraîneur, Xabi Alonso, n'aura donc que la Premier League et les coupes nationales pour terrain de jeu.

Premier League. Xabi Alonso prend les commandes de Chelsea

Premier LeagueXabi Alonso prend les commandes de Chelsea

C'est un déclassement assez brutal pour le riche club de l'ouest londonien, vainqueur de la Conférence League et de la Coupe du monde des clubs en 2025, et qui a disputé la Ligue des champions cette saison.

A l'inverse, le promu Sunderland termine à une splendide 7e place synonyme d'Europa League. Relégués en 2017 en Championship (2e div.), puis en League One (3e div.) l'année d'après, les Black Cats n'ont connu l'Europe qu'une fois et brièvement, jusqu'au deuxième tour de la Coupe des vainqueurs de coupe durant la saison 1973-1974.

Bournemouth a conforté sa 6e place, également qualificative pour l'Europa League, en alignant un 18e match sans défaite en championnat, dimanche à Nottingham Forest (1-1). Brighton, lourdement battu par Manchester United (3-0), prend la 8e place et jouera donc la Conférence League la saison prochaine.

Tottenham se maintient

Tottenham s'est lui maintenu après sa victoire 1-0 contre Everton, un résultat qui envoie West Ham en deuxième division, 14 ans après sa remontée dans l'élite.

Les Spurs du nord de Londres terminent à la 17e place, la première non relégable, avec seulement deux points d'avance sur West Ham (18e, 39 pts), relégué malgré son large succès 3-0 contre Leeds au même moment.

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