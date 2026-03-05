  1. Clients Privés
Premier League Naufrage footballistique et exode des fans à la mi-temps : l'enfer à Tottenham

ATS

5.3.2026 - 23:26

Crystal Palace a aggravé la crise à Tottenham (3-1), battu jeudi pour la cinquième fois consécutive en championnat d'Angleterre. Les Spurs sont aux portes de la zone de relégation à neuf journées de la fin.

Keystone-SDA

05.03.2026, 23:26

Le lauréat de la dernière Europa League et finaliste de la Ligue des champions 2019 est 16e de Premier League avec seulement un point de plus que l'actuel premier relégable West Ham (18e, 28 pts). Le spectre de la descente menace plus que jamais, un demi-siècle après son dernier passage en deuxième division (1977-1978).

Premier League. Igor Tudor sur le banc de Tottenham jusqu'au terme de la saison

Premier LeagueIgor Tudor sur le banc de Tottenham jusqu'au terme de la saison

Le nouvel entraîneur Igor Tudor, déjà battu pour ses débuts contre Arsenal et Fulham, n'arrive pas à enrayer la crise dans le club du nord de Londres, incapable de gagner depuis 11 matches en championnat.

«Sacked in the morning»

Le Tottenham Hotspur Stadium a perdu des spectateurs dès la mi-temps alors que le score était déjà scellé. Il n'y avait plus aucune ambiance en seconde période, sauf dans le parcage visiteur d'où sont partis des chants moqueurs, comme «Sit down, if you're going down» ("assieds-toi si tu descends") et le traditionnel «Sacked in the morning» ("viré demain matin") à l'adresse de Tudor.

La suite du programme s'annonce corsée pour l'ancien entraîneur de l'OM: Tottenham joue ses trois prochains matches de championnat contre Liverpool, Nottingham (un concurrent pour le maintien) et Sunderland.

