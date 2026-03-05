Naufrage footballistique et exode des fans à la mi-temps : l'enfer à Tottenham

Crystal Palace a aggravé la crise à Tottenham (3-1), battu jeudi pour la cinquième fois consécutive en championnat d'Angleterre. Les Spurs sont aux portes de la zone de relégation à neuf journées de la fin.

TOTTENHAM SOMBRE AVANT LA PAUSE 🤯



Réduits à 10, les Spurs craquent et concèdent deux buts avant la mi-temps 😬



Suivez la suite de la rencontre #TOTCRY sur CANAL+ FOOT 🖥️ pic.twitter.com/7r1UObyyOF — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 5, 2026

Keystone-SDA ATS

Le lauréat de la dernière Europa League et finaliste de la Ligue des champions 2019 est 16e de Premier League avec seulement un point de plus que l'actuel premier relégable West Ham (18e, 28 pts). Le spectre de la descente menace plus que jamais, un demi-siècle après son dernier passage en deuxième division (1977-1978).

Le nouvel entraîneur Igor Tudor, déjà battu pour ses débuts contre Arsenal et Fulham, n'arrive pas à enrayer la crise dans le club du nord de Londres, incapable de gagner depuis 11 matches en championnat.

«Sacked in the morning»

Le Tottenham Hotspur Stadium a perdu des spectateurs dès la mi-temps alors que le score était déjà scellé. Il n'y avait plus aucune ambiance en seconde période, sauf dans le parcage visiteur d'où sont partis des chants moqueurs, comme «Sit down, if you're going down» ("assieds-toi si tu descends") et le traditionnel «Sacked in the morning» ("viré demain matin") à l'adresse de Tudor.

Image terrible, les supporters de Tottenham quittent le stade à la mi-temps 😳



Menés 3-1 à domicile, les Spurs sont plus que jamais proches de la zone de relégation 🚨 #TOTCRY | #PremierLeague pic.twitter.com/JtqrszU4Fm — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 5, 2026

La suite du programme s'annonce corsée pour l'ancien entraîneur de l'OM: Tottenham joue ses trois prochains matches de championnat contre Liverpool, Nottingham (un concurrent pour le maintien) et Sunderland.