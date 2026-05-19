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Premier League Tottenham toujours en grand danger à une journée du terme

Nicolas Larchevêque

19.5.2026

Chelsea s'est replacé dans la course aux places européennes mardi en battant 2-1 une équipe de Tottenham qui, elle, devra se battre pour assurer son maintien en Premier League durant l'ultime journée, dimanche.

Tottenham devra se battre pour assurer son maintien en Premier League durant l'ultime journée.
Tottenham devra se battre pour assurer son maintien en Premier League durant l'ultime journée.
IMAGO/Crystal Pix

Agence France-Presse

19.05.2026, 23:36

Les Blues ont mis derrière eux une terrible série de sept matches sans victoire (six défaites, un nul) en championnat grâce à des buts d'Enzo Fernandez et Andrey Santos, avant la réduction du score de Richarlison. Ils sont huitièmes avec 52 points, autant que le neuvième Brentford, et une unité derrière le septième Brighton.

La défaite place en revanche Tottenham (17e, 38 pts) dans une situation très délicate avec seulement deux unités d'avance sur l'actuel premier relégable, West Ham (18e, 36 pts). Un match nul aurait permis aux Spurs du nord de Londres d'assurer leur maintien avant l'ultime journée, en raison d'une meilleure différence de buts par rapport aux Hammers.

L'équipe de Roberto De Zerbi (46 ans), l'ancien entraîneur de l'OM, recevra Everton dimanche. West Ham jouera contre Leeds, également à domicile. Tottenham, un des dix clubs les plus riches au monde selon Deloitte, n'a plus évolué en deuxième division depuis un demi-siècle (1977-1978).

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