Mercato Nick Woltemade rejoint Newcastle en pleine saga Isak

ATS

30.8.2025 - 15:03

L'avant-centre allemand Nick Woltemade (23 ans) s'est engagé avec Newcastle en provenance du VfB Stuttgart, a annoncé le club anglais. Le transfert est estimé entre 75 et 90 millions d'euros.

Keystone-SDA

30.08.2025, 15:03

30.08.2025, 15:19

Il s'agit d'un «transfert record» pour le club, ont indiqué les Magpies. «Il correspond exactement au profil que nous cherchions: il est fort dans de nombreux domaines, a de grandes aptitudes techniques, a prouvé qu'il était une véritable menace dans l'un des meilleurs championnats européens», s'est réjoui Eddie Howe, l'entraîneur des Newcastle.

L'arrivée de Woltemade pourrait débloquer le dossier Alexander Isak, devenu une véritable épine dans le pied de Newcastle. L'international suédois refuse de rejouer depuis que les Magpies ont décliné une offre de Liverpool, estimée à plus 130 millions d'euros.

Quatrième la saison dernière en Premier League, Newcastle a réussi un joli coup en attirant Woltemade, également ciblé par le Bayern Munich. Formé à Brême (2010/20), l'avant-centre est arrivé à Stuttgart libre à l'été 2024 après l'expiration de son contrat avec le Werder. Il est progressivement devenu l'atout offensif no 1 du club souabe.

Vincent Kompany. «Pourquoi est-ce qu'ils partent tous en Premier League ? Money !»

Vincent Kompany«Pourquoi est-ce qu'ils partent tous en Premier League ? Money !»

