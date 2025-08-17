  1. Clients Privés
Premier League Un ancien Bâlois fait le bonheur d’Arsenal à Old Trafford

Nicolas Larchevêque

17.8.2025

Arsenal a marqué rapidement puis résisté aux assauts répétés des attaquants de Manchester United (1-0) grâce à David Raya, dimanche à Old Trafford dans l'affiche de la première journée de Premier League.

Agence France-Presse

17.08.2025, 19:37

Un corner de Declan Rice a été repris de la tête au second poteau par Riccardo Calafiori (13e), ex-joueur du FC Bâle, après une intervention ratée d'Altay Bayindir, le gardien turc préféré à André Onana, non retenu. Il s'agit du 31e but inscrit sur corner par Arsenal, spécialiste des coups de pied arrêtés, depuis le début de la saison 2023/2024 selon la Premier League.

La victoire permet aux Gunners d'effacer la prestation fantomatique de leur recrue majeure de l'été, l'avant-centre suédois Viktor Gyökeres. L'ex-buteur de Lisbonne, acheté 76 millions d'euros (bonus compris), n'a tenté aucun tir et n'a réussi que quatre passes en une heure.

Premier League. Dan Ndoye signe des débuts fracassants en Angleterre

Premier LeagueDan Ndoye signe des débuts fracassants en Angleterre

Manchester United, à l'inverse, a montré un visage beaucoup plus enthousiasmant que la saison dernière, terminée à une médiocre quinzième place, malgré la défaite. L'équipe de Ruben Amorim a exercé un pressing constant et coordonné avec l'aide précieuse de Matheus Cunha, ancien joueur du FC Sion, et Bryan Mbeumo, deux des principales recrues de l'été, que le Portugais avait titularisées.

Mais Raya a veillé au grain, en détournant un tir dangereux du premier (38e) et une tête piquée du second (73e). L'Espagnol a aussi été sauvé par un poteau sur une frappe sèche et lointaine de Patrick Dorgu (30e). Amorim a fait entrer son nouvel avant-centre Benjamin Sesko (65e) sans que l'ancien joueur de Leipzig ne se mette en valeur.

Premier League. Xhaka brille sous ses nouvelles couleurs à Sunderland

Premier LeagueXhaka brille sous ses nouvelles couleurs à Sunderland

