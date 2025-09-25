Un ancien espoir d’Arsenal perd la vie dramatiquement à 21 ans

Billy Vigar, passé par l’académie d’Arsenal, est décédé jeudi à l’âge de 21 ans. Le jeune attaquant a perdu la vie après avoir été victime de blessures à la tête lors d’un match le week-end dernier.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.



All our thoughts are with his family and loved ones at this time.



Rest in peace, Billy ❤️ — Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Le monde du football est en deuil. Billy Vigar, ancien junior d’Arsenal âgé de 21 ans, a succombé à des blessures subies samedi dernier lors d’un match en Isthmian League Premier Division (D7). Selon plusieurs médias, l’attaquant de Chichester City aurait percuté un mur en béton. La rencontre, face à Wingate & Finchley, a été interrompue et le joueur a été héliporté dans un hôpital à Londres.

«Après avoir subi une grave blessure cérébrale samedi dernier, Billy Vigar a été placé dans le coma artificiel. Mardi, il a dû être opéré pour optimiser ses chances de guérison. Malgré son soulagement, la blessure s’est avérée trop lourde pour lui et il est décédé jeudi 25 septembre au matin», a indiqué le club semi-professionnel du sud de l’Angleterre dans un communiqué.

Arsenal «bouleversé»

L’annonce de son décès a provoqué une onde de choc dans le football anglais. Arsenal, où Vigar évoluait jusqu’à l’été 2024 chez les M21, lui a notamment rendu hommage sur les réseaux sociaux : «Tout le monde à Arsenal est bouleversé par la nouvelle choquante du décès de Billy Vigar, ancien membre de l'académie. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en ce moment difficile.»

«Nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès de Billy Vigar. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, ses amis, ses proches et à tous les membres du Chichester City FC en cette période extrêmement difficile», a écrit, pour sa part, la Fédération anglaise de football sur «X».