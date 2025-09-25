Un ancien espoir d’Arsenal perd la vie dramatiquement à 21 ans

Billy Vigar, passé par l’académie d’Arsenal, est décédé jeudi à l’âge de 21 ans. Le jeune attaquant a perdu la vie après avoir été victime de blessures à la tête lors d’un match le week-end dernier.
Le monde du football est en deuil. Billy Vigar, ancien junior d’Arsenal âgé de 21 ans, a succombé à des blessures subies samedi dernier lors d’un match en Isthmian League Premier Division (D7). Selon plusieurs médias, l’attaquant de Chichester City aurait percuté un mur en béton. La rencontre, face à Wingate & Finchley, a été interrompue et le joueur a été héliporté dans un hôpital à Londres.
«Après avoir subi une grave blessure cérébrale samedi dernier, Billy Vigar a été placé dans le coma artificiel. Mardi, il a dû être opéré pour optimiser ses chances de guérison. Malgré son soulagement, la blessure s’est avérée trop lourde pour lui et il est décédé jeudi 25 septembre au matin», a indiqué le club semi-professionnel du sud de l’Angleterre dans un communiqué.
Arsenal «bouleversé»
L’annonce de son décès a provoqué une onde de choc dans le football anglais. Arsenal, où Vigar évoluait jusqu’à l’été 2024 chez les M21, lui a notamment rendu hommage sur les réseaux sociaux : «Tout le monde à Arsenal est bouleversé par la nouvelle choquante du décès de Billy Vigar, ancien membre de l'académie. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en ce moment difficile.»
«Nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès de Billy Vigar. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, ses amis, ses proches et à tous les membres du Chichester City FC en cette période extrêmement difficile», a écrit, pour sa part, la Fédération anglaise de football sur «X».