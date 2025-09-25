Un ancien espoir d’Arsenal perd la vie dramatiquement à 21 ans

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le monde du foot «choqué» Un ancien espoir d’Arsenal perd la vie dramatiquement à 21 ans

Nicolas Larchevêque

25.9.2025

Billy Vigar, passé par l’académie d’Arsenal, est décédé jeudi à l’âge de 21 ans. Le jeune attaquant a perdu la vie après avoir été victime de blessures à la tête lors d’un match le week-end dernier. 

Rédaction blue Sport

25.09.2025, 23:13

Le monde du football est en deuil. Billy Vigar, ancien junior d’Arsenal âgé de 21 ans, a succombé à des blessures subies samedi dernier lors d’un match en Isthmian League Premier Division (D7). Selon plusieurs médias, l’attaquant de Chichester City aurait percuté un mur en béton. La rencontre, face à Wingate & Finchley, a été interrompue et le joueur a été héliporté dans un hôpital à Londres.

«Après avoir subi une grave blessure cérébrale samedi dernier, Billy Vigar a été placé dans le coma artificiel. Mardi, il a dû être opéré pour optimiser ses chances de guérison. Malgré son soulagement, la blessure s’est avérée trop lourde pour lui et il est décédé jeudi 25 septembre au matin», a indiqué le club semi-professionnel du sud de l’Angleterre dans un communiqué.

Arsenal «bouleversé»

L’annonce de son décès a provoqué une onde de choc dans le football anglais. Arsenal, où Vigar évoluait jusqu’à l’été 2024 chez les M21, lui a notamment rendu hommage sur les réseaux sociaux : «Tout le monde à Arsenal est bouleversé par la nouvelle choquante du décès de Billy Vigar, ancien membre de l'académie. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en ce moment difficile.»

«Nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès de Billy Vigar. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, ses amis, ses proches et à tous les membres du Chichester City FC en cette période extrêmement difficile», a écrit, pour sa part, la Fédération anglaise de football sur «X».

Les plus lus

Découvre la prime maladie 2026 la plus basse dans ta commune
Trump à propos d'Erdogan: «Il en sait plus que quiconque sur les élections truquées»
«Carrousel d’argent» - Une banque privée suisse dans la tourmente
Menace d’emprisonnement : Sarkozy face à une accusation très lourde !
Un ancien espoir d’Arsenal perd la vie dramatiquement à 21 ans