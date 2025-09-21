Xhaka fait la pluie et le beau temps à Sunderland

Aperçu
21.9.2025 - 17:06
Sunderland continue son bon début de saison en Premier League. Lors de la 5e journée, les Black Cats ont fait 1-1 à domicile contre Aston Villa.
LES VILLANS ONT ENFIN MARQUÉ CETTE SAISON ET QUEL BUT DE MATTY CASH ☄️#SUNAVL | #PremierLeague pic.twitter.com/Ekwf1qCUvd— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 21, 2025
Keystone-SDA
21.09.2025, 17:06
Mené, Sunderland a égalisé par Isidor, servi par Granit Xhaka. Le promu compte ainsi huit points.
