Attaquant élégant à la «joie contagieuse», Diogo Jota était humainement apprécié de tous partout où il est passé. En particulier à Liverpool, où le décès tragique de ce père de famille et jeune marié laissera un grand vide.

La disparition de Diogo Jota (à gauche) va laisser un grand vide à Liverpool. IMAGO/Propaganda Photo

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Diogo José Teixeira da Silva, dit Jota, collait à l'image de cette ville populaire du nord-ouest de l'Angleterre avec son sens du sacrifice et du collectif, un joueur qui a accédé à la célébrité sans se départir de son humilité, ni de son sourire.

Pour Liverpool, il a inscrit le dernier de ses 65 buts à Anfield, face au mythique kop de supporters, à l'issue d'un slalom étourdissant contre le grand rival de la ville, Everton (1-0), début avril. Comme un symbole.

Toute l'action a résumé ce qu'il était et ce qu'il représentait comme joueur: du pressing, un crochet du droit pour se défaire d'un adversaire, un du gauche pour en esquiver un autre, puis un tir croisé victorieux, célébré en pointant un doigt sur l'écusson du club.

La célèbre formation au maillot rouge s'est dite «bouleversée par le décès tragique» de l'international portugais, mort avec son frère dans un accident de la route survenu dans la nuit en Espagne. Son ancien club de Wolverhampton, «le coeur brisé», a lui rappelé à quel point Jota «était adoré par nos supporters, aimé par ses coéquipiers et chéri par tous ceux qui ont travaillé avec lui».

«Diogo Jota était une personne extraordinaire, respectée par tous ses collègues et adversaires, quelqu'un doté d'une joie contagieuse et une référence pour sa propre communauté», a aussi décrit Pedro Proença, président de la Fédération portugaise.

Diogo J, pour Jota

D'abord surnommé «Diogo J», puis «Jota» (la prononciation de la lettre «j» en portugais), le natif de Porto a lancé sa carrière au Paços de Ferreira avant d'être repéré par l'Atlético Madrid.

Il n'a finalement jamais joué pour le club espagnol, qui l'a prêté puis vendu au FC Porto. L'ailier gauche a ensuite mis le cap sur Wolverhampton, où il a remporté le titre en Championship (2e division anglaise), puis découvert la Premier League.

Liverpool et son entraîneur d'alors, Jürgen Klopp, ont mis le grappin en 2020 sur cet attaquant polyvalent, capable de jouer sur l'aile ou dans l'axe, un joueur généreux au pressing, doué pour se faire oublier et habile dans les petits espaces.

Les doutes entourant le montant du transfert (50 millions d'euros), jugé trop élevé par certains, au sein d'un club pourtant déjà richement doté en attaque (Salah, Firmino, Mané), ont disparu très vite. L'intégration express de cet amateur de jeux vidéos, propriétaire d'une équipe d'esport, a notamment été facilitée par ses six buts inscrits, à cheval sur octobre et novembre 2020, en l'espace de onze jours et 249 minutes de jeu réparties sur quatre matches.

Avec les Reds, le no 10 a ensuite enrichi sa carrière avec une finale de Ligue des champions disputée (2022) et quatre trophées gagnés: en Coupe de la Ligue (2022, 2024), en Coupe d'Angleterre (2022), et en Premier League, fin avril, le 20e titre de champion national de l'histoire du club. Avec le Portugal, Jota a empilé 49 sélections, 14 buts, et deux titres en Ligue des nations (2019, 2025), au service de la star Cristiano Ronaldo.

«Encore récemment nous étions ensemble avec la Selaçao, tu venais de te marier. A ta famille, à ta femme et à tes enfants, j'adresse mes condoléances et leur souhaite toute la force du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux», a écrit le quintuple Ballon d'or sur ses réseaux sociaux.

Jota s'était marié une dizaine de jours avant son décès, le 22 juin avec Rute Cardoso, sa partenaire de longue date avec laquelle il a eu trois enfants.