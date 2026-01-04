Liverpool a laissé filer la victoire dans un temps additionnel à deux buts dimanche à Fulham (2-2), un deuxième match nul de suite pour le champion sortant, quatrième de Premier League après 20 journées.

ARRÊTEZ TOUT LA FRAPPE SENSATIONNELLE DE REED 🤯🤯



LIVERPOOL VENAIT DE PRENDRE L'AVANTAGE MAIS IL EN A DECIDÉ AUTREMENT ET ÇA FERA 2-2 ☄️#FULLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/i84VzNyHzT — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 4, 2026

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Les Reds pensaient avoir soufflé la victoire à Londres grâce à Cody Gakpo (90e+4, 1-2), mais l'entrant Harrison Reed a répondu à l'attaquant néerlandais avec un magnifique tir de loin (90e+7, 2-2).

Ces deux points lâchés dans les ultimes secondes maintiennent l'équipe d'Arne Slot à la quatrième place, avec 34 points, mais l'actuel troisième Manchester City (3e, 41 pts) pourrait creuser l'écart en cas de victoire dimanche soir contre Chelsea (6e, 30 pts).

Le leader Arsenal (48 pts) et son actuel dauphin Aston Villa (42 pts) se trouvent bien loin de Liverpool, déjà accroché jeudi par Leeds (0-0) à domicile.

Pas mal d’absents

Les joueurs au maillot rouge, privés de leurs avant-centres Alexander Isak et Hugo Ekitiké, blessés, ont confisqué le ballon en première période mais sans rien en faire.

Et sur une transition rapide, c'est Fulham qui a ouvert le score sur son seul tir cadré grâce à Harry Wilson, un joueur formé à Liverpool, parti à la limite du hors-jeu (17e, 1-0).

Les visiteurs ont été plus menaçants après la mi-temps, avec pour récompense un nouveau but de Florian Wirtz (57e, 1-1), son deuxième en trois matches.

Slot va croiser les doigts pour récupérer Ekitiké, son arme offensive N.1, d'ici jeudi et le déplacement à Arsenal.