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Séisme dans le foot anglais Un club exclu de la course à la promotion pour... espionnage !

Nicolas Larchevêque

19.5.2026

Le club anglais de Southampton a été exclu de la finale d'accession en Premier League qu'il devait jouer samedi pour avoir espionné un entraînement de Middlesbrough, l'adversaire qu'il a éliminé en demi-finales, a annoncé mardi la ligue anglaise.

Southampton a été exclu de la finale d'accession en Premier League qu'il devait jouer samedi.
Southampton a été exclu de la finale d'accession en Premier League qu'il devait jouer samedi.
IMAGO/Pro Sports Images

19.05.2026, 20:38

En vertu de cette décision, Middlesbrough est repêché pour la finale contre Hull City, programmée samedi à Wembley. Ce match est considéré comme le plus rémunérateur au monde, étant donné les énormes sommes d'argent reversées aux équipes de Premier League, notamment en droits télévisuels.

Southampton peut toutefois faire appel de la décision rendue mardi par une commission indépendante. L'appel serait examiné mercredi.

L'affaire du «spygate» dépasse le simple cadre des barrages d'accession en Premier League, selon le communiqué de la Ligue. Le club de Southampton a reconnu en effet avoir enfreint à trois reprises l'interdiction faite d'observer «la séance d'entraînement d'un autre club dans les 72 heures précédant un match programmé», est-il précisé. Middlesbrough donc ce mois-ci, mais aussi Oxford en décembre dernier et Ipswich Town en avril.

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La sanction prononcée mardi, en raison de ses infractions répétées, comporte également un retrait de quatre points pour la prochaine saison de Championship (2e div.).

Dans un communiqué, Middlesbrough s'est «félicité» de la sanction et de son repêchage pour la finale. «Nous pensons que cela envoie un message clair pour l'avenir de notre sport en matière d’intégrité sportive et de comportement», a écrit «Boro».

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