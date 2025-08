Régis Le Bris a été prolongé comme manager de Sunderland, qu'il a ramené en Premier League. Le Français a signé un contrat «à long terme» avec les Black Cats.

Régis Le Bris a été prolongé comme manager de Sunderland, qu'il a ramené en Premier League. IMAGO/Action Plus

Keystone-SDA ATS

Arrivé de Lorient en 2024, le technicien français âgé de 49 ans a réussi au terme de sa première saison comme entraîneur à faire remonter Sunderland dans l'élite du football anglais pour la première fois depuis 2017. Le club était même descendu jusqu'en 3e division (2018-2022).

«La connexion que j'ai avec l'encadrement, les joueurs et les supporters est parfaitement naturelle et nous avons partagé de grands moments ensemble. L'ambition collective est palpable et il y a une volonté de devenir plus forts», a souligné Le Bris cité sur le site internet du club.

En prévision de son arrivée en Premier League, Sunderland a recruté plusieurs joueurs de premier plan comme notamment l'international suisse Granit Xhaka et le milieu de terrain français Enzo Le Fée.