Mené 2-0 après 21 minutes, Manchester City a renversé la vapeur pour s'imposer aisément (5-2) contre Crystal Palace, samedi, lors de l'ouverture de la 32e journée du championnat d'Angleterre.

Manchester City marque 2 fois en 3 minutes et revient à égalité face à Crystal Palace 😱



Pour suivre ce match fou, c'est en direct sur CANAL+ ⚡️#MCICRY | #PremierLeague pic.twitter.com/215Xe11FRC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 12, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Une victoire cruciale dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, puisqu'elle permet à la formation de Pep Guardiola de rester quatrième, avec deux points d'avance sur le sixième Newcastle, qui compte toutefois deux matches en moins.

Apathiques pendant une demi-heure et piégés deux fois par Eberechi Eze (8e) et Chris Richards (21e), les Citizens ont pu compter sur leur capitaine et avant-centre de circonstance, Kevin de Bruyne, impliqué dans les trois premiers buts, notamment dans la réduction du score, avec un coup franc qui a pris Dean Henderson à contrepied (1-2, 33e).

Omar Marmoush a égalisé trois minutes plus tard après une remise de la tête du Belge que Gundogan n'avait pas pu reprendre, avant que Mateo Kovacic ne profite d'une passe de «KDB» (3-2, 47e), qui rejouait pour la première fois à l'Etihad Stadium depuis l'annonce de son départ du club en fin de saison.

James McAtee (4-2, 56e) puis Nico O'Reilly (5-2, 79e) ont ensuite sécurisé le résultat.